Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc

Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc

14 apr. 2026, 14:14
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. De ce Elveția conduce clasamentul
  2. Cum arată restul clasamentului global
  3. Ce ţări sunt menționate ca având potențial

Indicele Oportunităților Henley 2026 plasează Elveția pe primul loc cu un scor de 86 din 100, arătând principalele destinații recomandate pentru muncă și trai. Analiza include aspecte precum veniturile, educația, mobilitatea economică și calitatea vieții. Iată despre ce este vorba!

De ce Elveția conduce clasamentul

Elveția ocupă prima poziție în Indicele Oportunităților Henley 2026, obținând un scor de 86 din 100. Clasamentul evidențiază că mixul de stabilitate politică, economie solidă și servicii publice de înaltă calitate transformă Elveția într-o destinație ideală pentru străini, scrie Click.

Sistemul educațional performant și infrastructura modernă facilitează tranziția absolvenților către succes profesional. Orașe precum Zurich și Geneva concentrează industrii de vârf, de la sectorul bancar și tranzacționarea de mărfuri, până la cercetarea farmaceutică, creând rețele puternice de carieră pe termen lung.

Cum arată restul clasamentului global

Pe locul al doilea se situează Singapore, cu 81 de puncte, o economie dinamică și un hub global pentru tehnologie și comerț, conform sursei. Australia completează podiumul, oferind un echilibru între calitatea vieții și oportunitățile profesionale, susținut de universități de prestigiu și un sector de cercetare activ.

Regatul Unit și Statele Unite împart poziția a patra, ambele remarcându-se prin piețe ale muncii dezvoltate și centre financiare de importanță globală. Canada urmează îndeaproape, fiind apreciată pentru sistemul social solid și deschiderea către imigrație calificată.

Ce ţări sunt menționate ca având potențial

Europa rămâne bine reprezentată în clasament: Austria este menționată ca o poartă de acces către piața europeană, iar Italia impresionează prin regiuni economice puternice, precum Milano. În același timp, Emiratele Arabe Unite și Hong Kong confirmă rolul esențial al marilor hub-uri internaționale în atragerea investițiilor și a profesioniștilor.

În partea inferioară a clasamentului, dar identificate cu potențial în creștere, se află Malta, Portugalia, Letonia și Grecia, care oferă acces la piața europeană și oportunități atractive pentru investiții, în special în sectoarele turism, transport și servicii. Indicele Henley 2026 dezvăluie astfel țările care transformă cel mai eficient studiile și talentul în succes profesional.

