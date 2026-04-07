Tată denaturat, din municipiul Ploiești, a fost arestat pentru că și-ar fi omorât de două luni în bătaie. El și-a agresat bebelușul enervat de plânsetele acestuia.

Tată denaturat, reținut de autorități

Un bărbat în vârstă de 22 de ani din municipiul Ploieşti a fost pentru loviri sau . Potrivit unor surse apropiate anchetei el și-ar fi ucis, în bătaie, copilul în vârstă de două luni. Poliția a intervenit și l-a reținut pe acest tată denaturat. Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova a transis că sunt făcute cercetări într-un dosar penal sub coordonarea procurorilor.

„Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigaţii criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situaţiei de fapt, determinarea împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi administrarea unui probatoriu complet şi concludent”, se arată în comunicatul .

Individul este acuzat de săvârşirea unei infracţiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Autoritățile au ridicat mai multe probe și au dispus efectuarea expertizelor de specialitate. De asemenea, cadavrul bebelușului va fi supus necropsiei pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum şi efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale”, au mai arătat polițiștii.

Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile

Potrivit sursei citate, acest tată denaturat a fost rețiut pentru 24 de ore, inițial, după care a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, în baza unei decizii a instanței de judecată. În acest moment se bănuie că bărbatul l-ar fi scuturat puternic pe copil încercând să-l determine să nu mai plângă.

„Faţă de o persoană cercetată în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, la data de 2 aprilie 2026, ulterior fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, de către instanţa de judecată competentă”, arată IJP Prahova.

Bărbatul mai are trei copii care au fost preluaţi de urgenţă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Ei au fost instituțit în plasament la un asistent maternal. Autoritățile au ințiat o procedură de evaluare a situaţiei familiale.