Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex

Iulia Petcu
01 oct. 2025, 20:53
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Foto: Hepta.ro / Ferrari Press Agency / Variety

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9, a lovit zona centrală a Filipinelor, provocând pagube serioase și victime. Printre cei afectați s-a aflat și Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, care a rămas blocat la etajul 29 al unui imobil din Cebu. familia sa a transmis primele informații despre starea lui și eforturile de evacuare, oferind detalii despre situația tensionată în care se află.

Cum s-a blocat Thomas Markle în clădire

Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan, a declarat că tatăl ei nu a putut coborî după cutremur și se afla într-o poziție vulnerabilă. „Tatăl meu este blocat la etajul 19 într-o clădire din Filipine după un cutremur masiv. Nu poate merge și este prins”, a scris ea pe rețelele sociale, relatează New York Post. Clădirea prezenta fisuri structurale, iar autoritățile și familia s-au temut de eventuale replici care ar putea agrava situația.

Ulterior, Samantha a oferit o nouă actualizare despre starea tatălui său, precizând că acesta este în siguranță și că se fac demersuri pentru a-l evacua în condiții sigure. Ea și-a exprimat recunoștința față de cei care și-au arătat îngrijorarea și a subliniat: „Momentan este în siguranță, iar pregătirile continuă pentru a preveni blocarea sa din nou”.

Totodată, Samantha a menționat că un prieten apropiat se află la fața locului și că este important ca Thomas să părăsească clădirea cât mai curând posibil, pentru a reduce riscul asociat cu posibilele replici seismice.

Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, s-a mutat recent din Mexic pe insula Cebu pentru a începe o nouă etapă a vieții, alături de fiul său, Thomas Markle Jr. Relația lui cu Meghan a fost de-a lungul timpului tensionată, iar cei doi nu au mai comunicat înainte de nunta Ducesei cu Prințul Harry în 2018, scrie Adevărul.ro.

Ce impact a avut cutremurul în Filipine

Seismul a lovit insula Cebu în jurul orei 22:00 (ora locală) și a provocat moartea a cel puțin 69 de persoane și rănirea altor peste 200. Autoritățile au declarat stare de calamitate, iar echipele de salvare au folosit utilaje grele și câini special antrenați pentru a căuta supraviețuitori printre clădirile afectate. Zona a fost grav afectată, iar locuitorii au fost avertizați cu privire la posibile replici.

