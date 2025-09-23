Elon Musk, considerat cel mai bogat om al lumii, nu vorbește aproape niciodată despre tatăl său, Errol, în vârstă de 79 de ani. Această omisiune ar putea avea drept cauză și cu care se confruntă acesta.

Tatăl lui Elon Musk se confruntă cu acuzații grave

Tatăl miliardarului este acuzat că și-ar fi cinci dintre copiii săi. Acuzațiile, pe care bărbatul în vârstă de 79 de ani le-a negat, au apărut în publicația . Potrivit dezvăluirilor, preluate de The Guardian, abuzurile ar fi început încă din anul 1993.

NYT a scris că acuzațiile aduse tatălui ar putea fi motivul real pentru care Elon Musk își menționează rar tatăl. Potrivit articolului, membrii familiei ar fi cerut ajutor, astfel că acesta a trebuit să intervină.

Errol Musk a fost căsătorit cu trei femei cu care are cel puțin nouă copii și copii vitregi. Despre el, se spune că „menține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”. În acest sens, NYT a citat scrisori personale, e-mailuri și interviuri cu membri ai familiei. Pe de altă parte, bărbatul a respins acuzațiile formulate în publicația americană, spunând că sunt „absurde” și „false”.

Primele acuzații datează din 1993

Publicația a citat mai multe înregistrări judiciare, corespondență personală, dar și asistenți sociali sau interviuri cu membri ai familiei. În urma acestor analize, Times a relatat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk a fost formuată încă din 1993. La acea dată, fiica sa vitregă, în vârstă de patru ani, a spus rudelor că acesta a atins-o în casa familiei.

Un deceniu mai târziu, fiica vitregă a declarat că l-a surprins mirosindu-i lenjeria murdară, a relatat Times. Acuzații de acest fel au venit și din partea altor membri ai familiei care l-au acuzat pe tatăl lui Elon Musk că ar fi abuzat de două dintre fiicele sale și de un fiu vitreg.

Potrivit relatării NYT, în cazul tatălui miliardarului Elon Musk au fost deschise trei separate ale forțelor de ordine. Sunt citate înregistrări ale poliției și ale instanțelor, precum și relatările membrilor familiei. Două dintre anchete s-au încheiat fără acțiune, în timp ce nu este clar ce s-a întâmplat în cea de-a treia anchetă.

„Nu a existat nicio dovadă, deoarece este o prostie”, a declarat Errol Musk pentru Times.

Replica dată de tatăl miliardarului Elon Musk

Errol Musk și-a acuzat membrii familiei că au acționat împotriva sa. Aceștia, susține bătrânul, i-ar fi pus pe copii să spună lucruri false despre el. Totodată, el susține că la mijloc ar fi fost o tentativă de a scoate bani de la fiul său cel mare, Elon Musk. Pe de altă parte, într-unul din rarele momente în care a vorbit despre tatăl său, miliardarul a descris relația cu Errol ca fiind dificilă.

În anul 2017, într-un comentariu pentru Rolling Stone în 2017 miliardarul spunea că tatăl său a făcut „aproape toate lucrurile rele la care te-ai putea gândi”. El și-a amintit că a mers să locuiască cu tatăl său la vârsta de 10 ani, în timp ce frații săi mai mici, Kimbal și Tosca, au rămas cu mama lor. Elon Musk a precizat că ulterior a realizat că nu a fost o idee bună să facă acest lucru.

„Mi-a părut rău pentru tatăl meu, pentru că mama îi avea pe toți cei trei copii. Părea foarte trist și singur de unul singur. Așa că m-am gândit: «Eu pot fi o companie». Nu am înțeles cu adevărat la momentul respectiv ce fel de persoană era… Nu a fost o idee bună”, a spus el.

Fără a intra în alte detalii, el mai spunea la momentu respectiv: „Tatăl meu va avea un plan al răului gândit cu atenție”.