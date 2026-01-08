Introducerea unei taxe locale pentru câinii fără stăpân a stârnit reacții puternice în rândul locuitorilor din Corbeanca, județul Ilfov. Măsura, adoptată la finalul anului 2025, îi obligă pe toți cetățenii să contribuie financiar, indiferent dacă dețin sau nu animale.

De ce au decis autoritățile să introducă taxa pentru câinii fără stăpân

Începând din acest an, fiecare din Corbeanca trebuie să plătească o taxă anuală de 25 de lei pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Inițial, suma stabilită era de 50 de lei de persoană, însă autoritățile locale au redus nivelul taxei și au decis aplicarea ei per gospodărie.

Primarul comunei a explicat că această contribuție este necesară pentru a acoperi costurile ridicate ale capturării și îngrijirii maidanezilor. Localitatea ar e numeroase spații deschise, iar câinii se deplasează rapid, ceea ce face imposibilă intervenția cu personal redus.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat .

Cine este obligat să plătească și cum sunt justificați banii

Taxa se aplică tuturor gospodăriilor din comună, inclusiv celor care nu au câini sau care își țin animalele de companie în condiții corespunzătoare. Autoritățile susțin că banii vor fi folosiți exclusiv pentru capturarea, tratarea și îngrijirea câinilor fără stăpân.

Oficialii locali afirmă că măsura este una administrativă, menită să reducă numărul maidanezilor de pe străzi și terenuri libere. Cu toate acestea, lipsa unor facilități pentru persoanele cu venituri mici a amplificat nemulțumirea comunității.

De ce sunt revoltați locuitorii din Corbeanca

Mulți cetățeni consideră că taxa este nedreaptă și că responsabilitatea ar trebui să revină celor care abandonează animalele. Nemulțumirile sunt cu atât mai mari în rândul familiilor cu venituri reduse sau cu mai mulți copii.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla? Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal. – Practic, plătiți pentru câinii de pe stradă. – Exact. – Nu plătesc! – Păi dacă e taxă impusă… – Poate să fie. Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”, a declarat un localnic, potrivit BZI.

Unde a mai fost aplicată o astfel de taxă și ce precedent există

Ideea taxei pentru nu este una nouă în România și a mai fost aplicată în alte localități. În 2025, locuitorii din Salcea, județul Suceava, au fost obligați să achite o taxă locală similară.

Atunci, suma era de 15 lei de persoană și avea rolul de a finanța serviciile de gestionare a câinilor vagabonzi. Autoritățile precizau că taxa nu se aplică animalelor de companie deținute legal, ci sprijină exclusiv campaniile de capturare și îngrijire.