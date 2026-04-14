B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie

Ana Maria
14 apr. 2026, 15:06
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce apar taxe suplimentare pentru vacanțele deja plătite
  2. Taxe suplimentare la vacanțele rezervate. Ce este „protecția de preț” și cât costă
  3. Ce riscuri există dacă refuzi plata taxei
  4. Poți anula vacanța fără pierderi?

Taxe suplimentare pentru vacanțele deja planificate. Românii care și-au rezervat deja vacanțele pentru sezonul estival descoperă că bugetele planificate inițial ar putea fi date peste cap. Deși multe pachete turistice au fost achitate în avans, evoluțiile de pe piața combustibililor, în special scumpirea kerosenului, aduc costuri neprevăzute.

Agențiile de turism încep să transfere o parte din aceste creșteri către clienți, ceea ce generează îngrijorare în rândul turiștilor care credeau că și-au securizat deja prețul concediului.

De ce apar taxe suplimentare pentru vacanțele deja plătite

În ultima perioadă, tot mai mulți români au fost anunțați că prețurile pentru vacanțele rezervate ar putea suferi modificări. Motivul principal îl reprezintă fluctuațiile puternice ale costurilor cu combustibilul pentru avioane, un factor esențial în stabilirea tarifelor.

Aceste posibile ajustări sunt, de regulă, prevăzute în contractele semnate cu agențiile, care includ clauze legate de evoluția prețurilor la transport. Astfel, chiar dacă pachetul a fost achitat, costul final nu este întotdeauna garantat.

Taxe suplimentare la vacanțele rezervate. Ce este „protecția de preț” și cât costă

Pentru a limita impactul acestor majorări, agențiile vin cu o soluție opțională: plata unei taxe suplimentare, cunoscută drept „protecție de preț”. Aceasta este, în medie, de aproximativ 30 de euro de persoană, potrivit Cancan.

Prin această opțiune, turiștii își asigură menținerea tarifului inițial, indiferent de eventualele scumpiri ulterioare. În lipsa acestei protecții, majorările pot ajunge chiar și la 8% din valoarea totală a pachetului turistic. Spre exemplu, pentru o vacanță de 3.000 de euro, diferența poate însemna câteva sute de euro în plus.

Ce riscuri există dacă refuzi plata taxei

Cei care aleg să nu achite această taxă își asumă un risc important. Dacă prețurile continuă să crească până la momentul plecării, diferența va trebui suportată integral de turist.

Pe de altă parte, dacă piața se stabilizează, suma plătită pentru „protecția de preț” nu este returnată, ceea ce înseamnă că turiștii pot ajunge să plătească în plus fără să beneficieze efectiv de această măsură.

Poți anula vacanța fără pierderi?

Renunțarea la concediu rămâne o opțiune, însă vine cu costuri semnificative. În funcție de momentul anulării, penalizările pot varia între 20% și 80% din suma totală achitată. Acest lucru face ca decizia să fie dificilă pentru majoritatea turiștilor, mai ales în condițiile în care sumele deja plătite sunt consistente.

Creșterea prețului kerosenului produce efecte în lanț în întreaga industrie turistică, afectând în special zborurile charter, frecvent utilizate în pachetele organizate de agenții. Spre deosebire de acestea, biletele de avion cumpărate direct de la companiile aeriene de linie nu pot fi ajustate ulterior, ceea ce oferă mai multă predictibilitate pentru pasageri.

Situația este amplificată de tensiunile internaționale, în special din zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul combustibililor. Aproximativ 40% din resursele globale de combustibil pentru aviație tranzitează această regiune, iar blocajele sau instabilitatea de aici duc rapid la creșteri de prețuri, resimțite inclusiv de turiști.

Tags:
Citește și...
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Eveniment
Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
Eveniment
Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri
Eveniment
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Eveniment
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Eveniment
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Eveniment
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Eveniment
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Eveniment
Ultima oră
15:57 - Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi
15:52 - Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
15:51 - Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
15:31 - Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”
15:31 - Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
15:14 - Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
15:11 - România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
15:06 - Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
14:39 - Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare”
14:26 - Oana Lis, mărturisiri după Paște: datorii, griji și dorința de a slăbi. Iată ce a declarat aceasta