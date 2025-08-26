Taylor Swift a anunțat logodna cu jucătorul NFL Travis Kelce printr-o serie de fotografii postate pe Instagram. Inelul de logodnă, realizat special pentru ea, reprezintă simbolul poveștii lor de dragoste și a captat atenția fanilor datorită designului său aparte, notează .

Povestea inelului și povestea romantică dintre cei doi

Cum a început povestea lor de dragoste

Povestea inelului și povestea romantică dintre cei doi

Cuplul care a început relația în 2023 a anunțat oficial logodna pe 26 august, odată cu publicarea fotografiilor de la cererea în căsătorie.

Travis Kelce, de 35 de ani, a colaborat cu designerul de bijuterii Kindred Lubeck și Artifex Fine Jewelry pentru a crea o bijuterie unică.

aleasă are un diamant Old Mine Brilliant Cut, alături de un rectangular cu influențe antice, inspirată de designuri clasice de lux.

Colecția Artifex Fine Jewelry include modele ce pot ajunge până la 33.650 de dolari, iar piesa creată pentru Taylor Swift a fost personalizată special pentru ea, potrivit sursei citate.

Momentul logodnei a fost însoțit de un decor romantic cu aranjamente florale.

Artista a purtat o rochie Polo Ralph Lauren de 398 de dolari, accesorii aurii și sandale nude, completându-și look-ul cu celebrul ruj roșu într-o nuanță coral.

Cum a început povestea lor de dragoste

Cei doi au devenit cunoscuți ca și cuplu în octombrie 2023, când s-au prezentat împreună la petrecerea de după „Saturday Night Live”. În septembrie din același an, Taylor a fost pentru prima dată la un meci al echipei Kansas City Chiefs, unde l-a susținut pe Kelce.

Artista a discutat despre începutul relației în podcastul „New Heights”, povestind despre modul neobișnuit în care sportivul a încercat să o impresioneze.

În apropierea logodnei, Ed, un prieten al cuplului, a fost întrebat de ce sportivul pare atât de fericit. Răspunsul său a fost simplu și clar: „Taylor. Nu există nicio îndoială despre asta”, potrivit sursei citate.