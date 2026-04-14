Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate

Parchetul laminat Herringbone, cunoscut pentru modelul său elegant în formă de ”V” și inspirat din designurile clasice europene, este o alegere estetică, dar mai ales o declarație de stil (deoarece transmite că ai gusturi rafinate, că îți place echilibrul dintre clasic și modern și că investești în lucruri care rezistă în timp).

Conform unui raport realizat de ”Houzz & Home Study” (2023), peste 67% dintre proprietarii care au renovat au declarat că alegerea culorilor pentru pardoseală a fost una dintre cele mai dificile decizii, tocmai din cauza impactului pe termen lung. Mai mult, specialiștii în design interior subliniază că nuanțele atemporale cresc nu doar valoarea estetică a locuinței, ci și valoarea de piață, în cazul unei eventuale vânzări.

Nu mai este vorba doar de ce îți place acum, ci despre ce o va face și peste 5 sau 10 ani, motiv pentru care alegerea unei nuanțe de care nu se demodează este modul tău de a investi inteligent în confort, stil și durabilitate vizuală.

Stejar natural – echilibrul între cald și modern

Dacă îți dorești o pardoseală care să funcționeze în aproape orice tip de amenajare, stejarul natural este probabil cea mai inspirată opțiune. Această nuanță aduce un bun echilibru între căldura lemnului autentic și neutralitatea necesară pentru a se integra ușor în diferite stiluri de design interior.

Stejarul natural nu este nici prea deschis, nici prea închis, ci undeva la mijloc, lucru care îți permite să experimentezi cu mobilierul și decorațiunile fără teama că vei crea contraste nepotrivite.

Stejar deschis

Dacă locuința ta nu se bucură de foarte multă lumină naturală sau vrei să creezi senzația unui spațiu mai aerisit, stejarul deschis este alegerea predilectă deoarece reflectă lumina și oferă impresia de amplitudine (ceea ce il face perfect pentru apartamentele mai mici sau camerele cu ferestre limitate).

Un alt avantaj major este versatilitatea. Stejarul deschis funcționează excelent cu pereți albi, bej sau pasteluri, dar poate fi combinat și cu accente mai îndrăznețe, cum ar fi albastru închis sau verde smarald. Practic, îți oferă libertatea de a-ți reinventa decorul fără a schimba pardoseala.

În plus, modelul Herringbone în această nuanță adaugă dinamism vizual fără a încărca spațiul. Este un echilibru fin între eleganță și simplitate, ceea ce îl face extrem de popular în designul contemporan.

Nuanța nucului

Dacă un aer sofisticat în locuința ta, nuanța de nuc este una dintre cele mai inspirate alegeri. Aceasta oferă profunzime și eleganță, fiind asociată adesea cu interioare luxoase și bine definite.

Nucul clasic funcționează excelent în spații mai mari sau în camere cu multă lumină naturală, unde nuanța închisă poate fi pusă în valoare fără a face spațiul să pară apăsător. În combinație cu mobilier deschis sau metalic, creează un contrast vizual deosebit.

Este genul de alegere care nu se demodează pentru că se bazează pe principii clasice de design: contrast, echilibru și textură. De aceea, îl regăsești frecvent în proiecte de design interior de lungă durată.

Gri cald

Griul a devenit extrem de popular în ultimii ani, dar nu orice tip de gri rezistă în timp. Dacă vrei să faci o alegere inteligentă, optează pentru un gri cald, care păstrează o ușoară tentă bej sau maro.

Această nuanță îți oferă avantajele unui design modern, dar fără senzația de rece sau impersonal. Este ideală dacă îți plac interioarele contemporane, dar vrei totuși să păstrezi o atmosferă primitoare.

Parchetul Herringbone în gri cald funcționează excelent cu materiale precum textile moi, lemn natural sau accente metalice. Creează un echilibru vizual care nu obosește și nu devine plictisitor în timp.

Stejar afumat

Stejarul afumat este alegerea perfectă dacă îți dorești ceva diferit, dar fără să ieși din zona eleganței clasice. Această nuanță are o tentă ușor închisă, cu subtonuri bogate, care adaugă caracter spațiului.

Este ideal pentru interioare moderne sau industriale, dar poate fi integrat și în stiluri clasice reinterpretate. Avantajul major este că ascunde mai bine urmele de uzură sau murdărie, ceea ce îl face practic pe termen lung. În plus, modelul Herringbone amplifică textura și adâncimea nuanței, transformând podeaua într-un element central al designului.

Bej nisipiu

Dacă îți dorești un ambient relaxant, cald și primitor, bejul nisipiu este alegerea care nu te va dezamăgi. Această nuanță evocă naturalețea și simplitatea, fiind perfectă pentru spații în care vrei să te simți confortabil.

Bejul nisipiu este extrem de ușor de combinat cu alte culori și texturi. Poți adăuga accente de lemn, textile moi sau chiar elemente decorative mai îndrăznețe fără să strici armonia generală. Este o alegere care nu obosește vizual și care îți oferă flexibilitate pe termen lung.

Maro închis

Dacă îți place dramatismul și eleganța, maro închis este o alegere excelentă. Această nuanță creează un impact vizual puternic și oferă senzația de stabilitate și soliditate.

Este potrivită mai ales pentru spații mari, unde poate fi echilibrată cu pereți deschiși și iluminare adecvată. În combinație cu modelul Herringbone, rezultatul este unul spectaculos, care atrage imediat atenția. Totuși este important să folosești această nuanță cu măsură și să o integrezi într-un design bine gândit, pentru a evita senzația de spațiu prea încărcat.