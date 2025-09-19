Tehnologia bazată pe Inteligență Artificială va revoluționa , fiind capabilă să prezică ce boli ar putea dezvolta un pacient. Estimările sale, bazate pe mai mulți factori pot identifica peste 1000 de afecțiuni.

Inteligența Artificială poate diagnostica peste 1.000 de afecțiuni

Cercetătorii au dezvoltat o aplicație bazată pe Inteligența Artificială care poate identifica, la o singură evaluare, riscul ca un pacient să dezvolte o din peste 1.000 de boli. Informația a fost publicată într-un studiu care a apărut în revista . Aplicația, numită Delphi-2M, analizează istoricul medical al pacienților, factorii care țin de stilul de viață, precum obezitatea, fumatul sau consumul de alcool, împreună cu vârsta și sexul.

În funcție de datele pe care le colectează, aplicația poate prezice care sunt riscurile ca pacientul să se îmbolnăvească de o anumită afecțiune, în următorul deceniu sau chiar mai mult.

Aplicația s-a dovedit de mare ajutor pentru medici, oferind predicții eficiente pentru afecțiuni cu modele de evoluție clare și consistente. Este vorba despre diferite forme de caner, atac de cord sau septicemie. În schimb, estimările sale au fost mai puțin fiabile pentru afecțiuni variabile precum problemele de sănătate mintală.

Aplicația își va îmbunătăți predicțiile

Ewan Birney de la Laboratorul European de Biologie Moleculară este de părere că aplicațiile bazate pe Inteligența Artiicială vor revoluționa știința medicală. În opinia viitorul este al acestui tip de tehnologie, care va deveni tot mai fiabil în următorii cinci – zece ani. Medicii vor putea să-și îmbunătățească predicțiile și diagnosticele susținuți de aceste instrumente sofisticate bazate pe IA.

Modelul Delphi-2M a fost creat și antrenat pe date anonimizate de la 400.000 de persoane din Biobanca Regatului Unit. Acesta a fost testat pe date de la 1,9 milioane de pacienți din Registrul Național al Pacienților din Danemarca.

Echipa de cercetare speră că aplicația va fi disponibilă medicilor pentru a-i ajuta la luarea deciziilor de prevenire, diagnostic și tratament. De asemenea, aplicația îi va putea identifica pe pacienții cu un risc ridicat de boală.

Inteligența artificială folosită pentru a combate E. coli

Cercetătorii australieni au folosit Inteligența Artificială (IA) pentru a genera o proteină biologică care distruge bacteria E. coli. Un studiu publicat în revista Nature Communications, oferă medicilor un nou instrument pentru a combate criza sanitară provocat de bacteriile „super-rezistente”. Articolul este semnat de dr. Rhys Grinter și conferențiarul asociat Gavin Knott, bursier Snow Medical. Cei doi conduc noul Program de Design AI de Proteine, cu sedii la Bio21 Institute (Universitatea din Melbourne) și la Monash Biomedicine Discovery Institute, ambele din Australia.

Potrivit celor doi cercetători, platforma pe care au folosit-o este prima din Australia și a fost inspirată de David Baker, laureat al Premiului Nobel pentru chimie. Acesta a conceput o metodă completă de generare a proteinelor.

„Aceste proteine sunt deja în curs de dezvoltare ca medicamente, vaccinuri, nanomateriale sau senzori moleculari, iar aplicațiile posibile sunt departe de a fi epuizate”, a declarat conf. univ. Gavin Knott.

Noi oportunități pentru medicină

Dr. Rhys Grinter a explicat că proteinele utilizate pentru tratarea sau a infecțiilor sunt în general extrase din natură și adaptate prin inginerie sau selecție în laborator. Odată ce va fi folosită Inteligența Artificială, proiectarea noilor proteine devine mai eficientă cu funcții precise, reducând costurile și accelerând procesul de dezvoltare.

Munca lui David Baker a permis apariția unor instrumente și softuri noi, precum Bindcraft și Chai, integrate în platforma AI condusă de dr. Grinter și conf. univ. Knott. Platforma IA va aduce Australia la același nivel cu cele mai avansate țări în acest domeniu al terapiilor inovatoare.

„Programul, desfășurat între Monash și Universitatea din Melbourne, reunește o echipă de biologi structurali și informaticieni care înțeleg complet procesul de design proteic. Această expertiză, combinată cu abilitățile în învățare automată, ne permite să adoptăm rapid cele mai noi instrumente și tehnologii în domeniul proiectării proteinelor cu AI”, a încheiat conf. univ. Knott.