Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 09:47
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se schimbă concret în privința temelor din vacanțe
  2. Cât timp pot dedica școlarii temelor obligatorii în fiecare zi
  3. Cine răspunde de respectarea noilor reguli privind temele
  4. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea reducerii temelor

Temele de vacanță devin opționale! Elevii vor lucra zilnic doar un timp clar stabilit pentru cele obligatorii.

Noul proiect de ordin al Ministerului Educației aduce reguli moderne și mai ferme pentru profesori și directori. Documentul introduce și un sistem anual de feedback din partea elevilor și părinților, pentru a face școala mai eficientă și mai apropiată de nevoile lor.

Ce se schimbă concret în privința temelor din vacanțe

Proiectul schimbă radical modul în care sunt privite temele din vacanțe. Elevii nu vor mai avea teme obligatorii, iar acest lucru este clar menționat în articolul 4.

În vacanțe, elevii din învățământul primar și gimnazial nu primesc teme pentru acasă, decât sub formă de activități suplimentare. Articolul 2 explică faptul că aceste teme suplimentare sunt complet opționale, astfel că școlarii nu sunt obligați să le rezolve.

În plus, documentul diferențiază între tema obligatorie, cu dificultate medie pentru toată clasa, și tema suplimentară, care este facultativă și adaptată fie pentru recuperare, fie pentru pregătire de performanță.

Cât timp pot dedica școlarii temelor obligatorii în fiecare zi

Proiectul stabilește limite clare pentru a evita supraîncărcarea. La nivelul învățământului primar, timpul alocat temelor obligatorii nu poate depăși o oră pe zi, conform articolului 3, alineatul 2. Asta înseamnă că micuții din clasele I–IV ar trebui să se încadreze într-un maximum de 60 de minute.

Pentru gimnaziu și liceu, articolul 3, alineatul 4, impune un plafon de două ore pe zi, valabil din clasa a V-a până la finalul liceului. În plus, articolul 3, alineatul 1, precizează că la clasa pregătitoare nu există deloc teme pentru acasă.

Cine răspunde de respectarea noilor reguli privind temele

Conducerea școlilor primește responsabilități clare în aplicarea noilor reguli. Directorul trebuie să monitorizeze respectarea timpului maxim alocat temelor. El ia măsuri pe baza feedbackului oferit de școlari și părinți, conform articolului 3, alineatul 3. Și dirigintele are obligația de a urmări volumul temelor. Acesta trebuie să informeze directorul atunci când apar nereguli, pentru ca acesta să poată interveni, conform articolului 3, alineatul 5.

Pentru prima dată, feedbackul anual al școlarilor și al părinților devine obligatoriu. Articolul 10, alineatul 1 cere o evaluare reală a utilității și eficienței temelor. Consiliile de administrație vor examina aceste informații și vor stabili măsuri clare pentru îmbunătățirea eficienței temelor.

Ce spune ministrul Educației despre necesitatea reducerii temelor

Ministrul Educației a subliniat recent că temele ar trebui reduse pentru a evita frustrarea și supraîncărcarea. El afirmă că două ore pe zi reprezintă limita rezonabilă. Scopul este ca școlarii să lucreze cu mai multă deschidere și fără nemulțumire.

