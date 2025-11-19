Temperatura optimă, într-o locuință, pe timpul iernii, depinde de la persoană la persoană. Cu cât este mai frig afară, cu atât trebuie să fie mai cald în casă sunt de părere mulți. Drept care își transformă locuința într-o adevărată saună.

Care este temperatura optimă într-o locuință

Specialiștii nu agrează ideea încălzirii peste măsură a unei locuințe pe timp de iarnă. Aceștia atrag atenția că temperatura prea ridicată nu este benefică pentru sănătate. Dimpotrivă, atrag atenția aceștia, trebuie să existe un echilibru. În casă nu trebuie să fie prea rece, dar nici foarte cald, chiar dacă afară este ger de crapă pietrele, așa cum se spune.

Mai mult, menținerea nivelului de căldură în echilibru contribuie și la reducerea costurilor cu încălzirea pe timp de iarnă, destul de ridicate. Cu atât mai mult cu cât trăim în vremuri de austeritate.

Un expert britanic a calculat temperatura ideală pentru pe timpul iernii estimând și momentul în care trebuie pornite caloriferele. În opinia sa, nivelul de căldură trebuie stabilizat undeva între 18 și 21 de grade Celsius. Totodată, el îi îndeamnă pe oameni să pornească sistemele de încălzire atunci când valorile termice în exterior coboară la 15 grade.

Altfel, dacă se așteaptă mai mult, există riscul apariției umezelii și a mucegaiului, mai ales în locuințele care nu sunt suficient izolate termic și aerisite.

Cum explică specialistul

Încălzirea unei locuințe pe timp de iarnă implică, de regulă, destul de ridicate. Din acest motiv, anumite persoane amână cât mai mult, pornirea sistemului de încălzire pe timp de iarnă. Oamenii percep temperatura în mod diferit și este foarte probabil ca, cei care locuiesc în aceeași locuință să nu fie de acord cu privire la temperatura perfectă.

Specialistul în Stephen Hankinson de la a calculat temperatura ideală necesară pentru a încălzi o locuință. Această valoare va duce și la reducerea facturilor cu energia termică, după cum relatează Express. Expertul susține că valorile termice într-o locuință sunt determinate de cât de cald sau rece este aerul.

„Este puțin probabil să simțiți o diferență mare de temperatură în general, dar garantați o diferență de utilizare – și de costuri. Trecerea de la 21°C la 18°C ar putea reduce cu 15% factura anuală – peste 300 de lire sterline, depășind cifrele medii de utilizare”, a transmis Stephen Hankinson.

De asemenea, există tendința în unele gospodării de a amâna pornirea încălzirii. Iar acest lucru duce la probleme cu umezeala și mucegaiul. Aceste probleme pot provoca afecțiuni medicale și, totodată, pot deteriora și locuința.

Alternative la sistemele de încălzire pentru a atinge temperatura optimă

Cei care caută metode mai accesibile pentru a-și încălzi locuința pe măsură ce temperatura scade există și alternative. Astfel sticlele cu apă caldă reprezintă o variantă foarte bună de încălzire. De altfel, această metodă era folosită și în trecut. Sticlele cu apă caldă prezintă avantajul de a costa foarte puțin, a susținut expertul în energie.

O pătură electrică poate fi o alegere excelentă. Consumul este redus, în comparație cu încălzirea centralizată.

O soluție, pentru cei care nu lucrează de acasă pe parcursul săptămânii, programarea încălzirii ajută la reducerea facturilor. Astfel, căldura trebuie pornită cu puțin timp înainte de trezire, pentru a asigura un confort până când locatarul pleacă de acasă. Apoi, centrala termică poate fi oprită, pe timpul zilei, și reprogramată să pornească înainte de revenirea membrilor familiei la domiciliu.