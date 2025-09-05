Temperaturi ridicate în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea astăzi

Valul de se va intensifica în Banat și Crișana și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi , conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În restul zonelor vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în regiunile vestice unde izolat vor fi posibile averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade. Minimele se vor situa între 10 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4 grade Celsius. În a doua parte a nopții se va forma ceață în sud-est.

În Capitală va fi cald. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 13, maxim 15 grade Celsius.