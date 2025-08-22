B1 Inregistrari!
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)

Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)

Ana Maria
22 aug. 2025, 14:59
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @HD365 TV

Nemulțumirile minerilor au atins un nou nivel la Exploatarea Minieră Vulcan, unde angajații din schimburile 1 și 2 au decis să se blocheze în subteran. Decizia a fost luată după ce salariile, care trebuiau plătite în urmă cu două zile, nu au fost încă virate.

Cuprins:

  • Cum protestează angajații de la mina Lupeni
  • Ce se întâmplă la mina Livezeni
  • Cum a reacționat Guvernul la criza din Valea Jiului
  • Vor primi minerii salariile întârziate?

Cum protestează angajații de la mina Lupeni

La mina Lupeni, protestele se desfășoară la suprafață. Zeci de mineri și-au exprimat nemulțumirea în fața unității, cerând plata imediată a salariilor restante. Presiunea este cu atât mai mare cu cât situația financiară a angajaților devine critică, potrivit Știripesurse.

Ce se întâmplă la mina Livezeni

Și la mina Livezeni lucrurile sunt tensionate. Minerii îl așteaptă pe directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Eduard Mija, în sala de apel. Acesta și-a depus demisia după ce minerii din Lupeni au cerut plecarea lui. Potrivit Rador Radio România, Mija ar urma să părăsească funcția dacă situația nu se rezolvă în cursul acestei zile.

Cum a reacționat Guvernul la criza din Valea Jiului

Guvernul a încercat să calmeze spiritele și a adoptat o ordonanță de urgență prin care a alocat sumele necesare pentru plata salariilor minerilor. Cu toate acestea, banii nu au ajuns încă în conturile angajaților, ceea ce menține tensiunile la cote ridicate.

Vor primi minerii salariile întârziate?

Deocamdată, incertitudinea persistă. Reprezentanții Sindicatului „Muntele” au declarat că nu există nicio garanție că salariile vor fi plătite astăzi.

