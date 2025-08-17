B1 Inregistrari!
Țigări de contrabandă în valoare de peste 100.000 de lei, descoperite la Giurgiu. Poliția de Frontieră intervine în urma unui control de rutină

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 12:31
Foto: snppc.ro

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Giurgiu au descoperit 80.000 de țigarete într-un autoturism ce circula pe ruta Bulgaria-România.

Întreaga cantitate, estimată la 120.000 lei, a fost confiscată, iar șoferul, cetățean bulgar, s-a ales cu un dosar penal, informează ITPF, printr-un comunicat de presă.

Cuprins:

  • Cum au fost descoperite țigările
  • Detalii despre valoarea și cantitatea acestora
  • Ce s-a întâmplat cu șoferul

Cum au fost descoperite țigările

Pe 16.08.2025, în jurul orei 18.30, polițiștii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit un autoturism înmatriculat în Bulgaria pentru verificare, pe DN5.

Mașina se îndrepta din Bulgaria spre România și era condusă de un bărbat bulgar, în vârstă de 54 de ani. Acesta a fost oprit și verificat de către autorități, care au descoperit nu mai puțin de 4.000 de pachete de țigări.

Polițiștii de frontieră giurgiuveni au descoperit mai multe pachete de țigări, având timbru fiscal bulgăresc”, informează sursa citată

Detalii despre valoarea și cantitatea acestora

După verificări, s-a descoperit că mașina transporta 80.000 de țigarete, marcate cu numele unor branduri diferite. Toată cantitatea a fost evaluată la 120.000 lei și a fost confiscată de polițiștii de frontieră.

Ce s-a întâmplat cu șoferul prins

Împotriva șoferului a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile care trebuie marcate, dar care nu sunt marcate sau sunt marcate greșit ori cu marcaje false, depășind limita de 10.000 de țigarete, conform art. 452 din Legea 227/2015, conform ITPF.

