Poșta franceză lansează un timbru care miroase a croissant. Cum pot colecționarii să-l obțină

Poșta franceză lansează un timbru care miroase a croissant. Cum pot colecționarii să-l obțină

Iulia Petcu
13 oct. 2025, 21:55
sursa foto: X/@toutsurletimbre
Cuprins
  1. Ce face timbrul atât de special
  2. Unde poate fi achiziționat timbrul și cum reacționează colecționarii
  3. Cum a început istoria croissantului și de ce este un simbol cultural

Poșta franceză a lansat un timbru olfactiv dedicat croissantului. Ediția limitată, cu doar 594.000 de exemplare, va fi pusă în vânzare începând de miercuri și promite să facă corespondența mai aromată, atrăgând colecționari și pasionați de gastronomie. Această inițiativă subliniază importanța croissantului ca simbol al culturii culinare franceze.

Ce face timbrul atât de special

Timbrul a fost conceput pentru a sărbători „produsul de patiserie preferat de francezi”, evidențiind „textura sa ușoară și aerisită, coaja sa aurie și crocantă și gustul său delicat de unt”, scrie Le Figaro. Lansarea sa coincide cu concursul național pentru cel mai bun croissant cu unt, al cărui premiu principal va fi acordat în capitala regiunii Drôme. Prin acest timbru, La Poste oferă nu doar o modalitate de expediere, ci și o experiență senzorială unică, care aduce un omagiu unei tradiții culinare de secole.

Unde poate fi achiziționat timbrul și cum reacționează colecționarii

Aroma de croissant cu unt a putut fi simțită încă de marți în oficiul poștal din Valence-Herriot, unul dintre cele trei birouri alese pentru vânzarea în premieră a timbrului olfactiv. „Mai ales în jurul ghișeului, pentru că acolo sunt depozitate timbrele”, a explicat Anthony Richet, directorul agenției, scrie Libertatea.ro.

Noul timbru, cu prețul de 2,10 euro, a stârnit imediat interesul colecționarilor: „Din cei 400 pe care i-am avut ieri, 50 au fost colecționari, unii venind special din Lyon. Am avut la dispoziție un stoc de 1000 de timbre și în prima zi, peste 400 de timbre au fost deja vândute”, a precizat Richet. În plus, colecționarii au beneficiat de o ștampilă specială „prima zi”, iar timbrul poate fi folosit și pentru expediții internaționale, oferind și o imprimare comemorativă.

Cum a început istoria croissantului și de ce este un simbol cultural

Croissantul a fost introdus în Franța în secolul XIX de ofițerul austriac August Zang, care a deschis între 1837 și 1839 o boulangerie vieneză la Paris. Această brutărie a adus tehnicile de panificație vieneze, inclusiv produsele din aluat laminat numite viennoiseries, printre care și prototipul croissantului, cunoscut în Austria sub numele de „kipferl”. Rețeta a fost adaptată și rafinată în Franța, introducând untul în aluat, ceea ce a creat o textură mai aerată și un gust mai delicat.

Croissantul a trecut astfel de la a fi un produs de import la un simbol al rafinamentului francez în gastronomie, devenind popular în cercurile rafinate și, abia în secolul XX, un element emblematic al micului dejun franțuzesc. Legenda spune că regina Maria Antoaneta, de origine austriacă, ar fi contribuit la popularizarea acestui produs în cercurile regale, amintindu-și de gustul din copilărie și aducându-l în Franța.

Astăzi, croissantul este nu doar un simbol al gastronomiei franceze, ci și o atracție turistică, atrăgând anual milioane de vizitatori pasionați de bucătăria franțuzească.

