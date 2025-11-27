Timișoara devine orașul „Big Brother”. Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz, a lansat un proiect de monitorizare în timp real a cetățenilor, prin utilizarea unor camere cu senzori inteligenți. Acestea vor număra pasagerii din transportul public și vor monitoriza toate mijloacele de transport rutier: mașini, camioane, autobuze, biciclete sau trotinete.

Contractul face parte dintr-un proiect comun cu orașul Szeged din , însă, în timp ce vecinii pun accent pe mobilitate, în Timișoara accentul este pus exclusiv pe ecologie, conform caietului de sarcini aprobat de primarul Fritz, potrivit .

Timișoara devine orașul „Big Brother”. Ce presupune proiectul „Szeged & Timișoara Data Space”

Primăria a publicat pe SEAP, la 17 noiembrie 2025, un anunț privind achiziția unor senzori inteligenți care să monitorizeze traficul, transportul public și calitatea aerului în oraș. Bugetul estimat este de peste 788.000 lei, împărțit pe două loturi. Unul e pentru monitorizarea traficului și transportului și altul e pentru calitatea aerului.

Achiziția se înscrie în cadrul proiectului «Szeged & Timișoara Data Space», finanțat prin Programul «Europa Digitală» al Comisiei Europene, care are ca obiectiv crearea unui spațiu de date urbane inteligent, federat și transfrontalier, se arată în documentație.

Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum va funcționa sistemul de monitorizare

Sistemul va fi compus din „puncte de măsurare”, camere cu senzori montate în mijloacele de transport sau în locații publice, care vor colecta date în timp real. Fiecare punct de măsurare va avea o unitate locală capabilă să analizeze fluxurile video. O unitate centrală va putea procesa date de la șase camere simultan, iar toate informațiile vor fi transmise către o platformă software centrală unică.

Astfel, senzorii pentru monitorizarea transportului public vor conține câte cinci camere video pentru numărarea pasagerilor, iar cei pentru monitorizarea traficului rutier – 12 camere fiecare, care vor recunoaște chiar și numerele de înmatriculare. Sistemul se bazează pe inteligență artificială cu o precizie de minimum 95%, care va permite „numărarea participanților la trafic multimodal (autoturism, camion, autobuz, biciclist, pieton, trotinetă)”.

Care este scopul principal al acestei monitorizări

În documentația oficială se precizează clar că această monitorizare va sprijini „promovarea mijloacelor de transport ecologice” și va ajuta la „optimizarea fluxurilor de trafic și reducerea nivelului de poluare”. Potrivit primăriei, „Administrația locală coordonează integrarea acestor senzori cu sistemele de transport public, generând date esențiale despre impactul mobilității asupra calității aerului și traficului”.