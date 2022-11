Tinere surprinse drogându-se în Parcul Herăstrău. Poliția, zero reacție. Consumul de droguri, un flagel tot mai extins / Lucian Bode, în iunie: „E incorect pentru structurile MAI să se pună retoric întrebarea ‘Ce ați făcut?’” (FOTO)

Două tinere au fost surprinse drogându-se în Parcul Herăstrău. Ele erau însoțite de un bărbat care le-a ”pregătit marfa” și niciunuia nu i-a păsat că fac totul în văzul lumii. Și poate nu e de mirare căci, deși acesta e cel mai mare parc din Capitală, poliția era complet absentă.

Tinere surprinse când se droghează în Parcul Herăstrău

Paparazzii le-au văzut pe cele două fete în miez de noapte, ieșind dintr-un local de lux din nordul Capitalei. Alături le era un bărbat și cu toții s-au oprit în Parcul Herăstrău.

„Sub atenta supraveghere a tinerelor, bărbatul a rulat o bancnotă, gen ”trăgaci”, după care a pregătit propriul telefon, ticsit, probabil, cu „Tanti Vasilica”. „Să înceapă show-ul” bănuim că și-a spus „brigada”. Prima care a „prizat” din ”Tanti Vasilica” a fost blonda, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Nici bruneta nu a rămas datoare, la rândul ei „înfruptându-se” cu poftă maximă. Cel care le-a pregătit „masa” nu a atentat și el la marfă, preferând doar să privească”, scrie CanCan.

Sursa citată amintește și de o declarație mai veche a lui Codin Maticiuc despre ce se întâmplă în localurile și cluburile de pe litoralul românesc: „Ce se întâmplă acum e treaba asta cu drogurile. Sunt peste tot. Toată lumea e drogată. 90% dintre oamenii pe care îi vedeți dacă ajungeți într-un club de noapte sau de zi, în Mamaia, în Vama Veche, probabil și în Costinești unde sunt copii, sunt morți de drogați. Cu cocaină, MDMA, ecstasy, toate prostiile”.

Bode, supărat că i se bate obrazul pentru că nu a făcut nimic pentru combaterea consumului de droguri

Toate astea în contextul în ministrul de Interne, Lucian Bode (PNL), se laudă cu măsurile pe care ei le iau în lupta cu fenomenul consumului de droguri.

„Nu e normal și e incorect pentru structurile MAI să se pună retoric întrebarea Ce ați făcut? în acest domeniu, când pe linia prevenției am avut zeci de mii de elevi care au intrat în proiectele agenției antidrog, am avut sute de mii de voluntari. Pe linia combaterii, doar în 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale pe consum și deținere de droguri, am destructurat 52 de grupări infracționale, am trimis în judecată peste 1600 de persoane. 2,8 tone de droguri au fost confiscate anul trecut. Suntem conștienți că nu am făcut destul, vorbim de un flagel”, declara Lucian Bode, pe 9 iunie anul acesta.

Reacția sa a venit după ce forțelor de ordine li s-a reproșat că traficanții la festivalul SAGA chiar sub nasul lor.

Poliția Română, în derivă sub ”conducerea” lui Bode

Este încă o dovadă a în care se află Poliția Română sub conducerea lui Bode. Amintim și că, recent, doi polițiști au asistat neputincioși în timp ce un șofer agresiv pe care cu greu l-au oprit a plecat de lângă ei, fiind pe punctul de ce traversau trecerea din zonă. Prezenți au fost și mai mulți jandarmi, dar nici ei n-au fost în stare să-l țină pe loc pe individ. Ulterior, procurorii au considerat că tânărul nu e pericol public, deși era să calce niște oameni, așa că și anchetat doar sub control judiciar.

Între timp, Poliția Română e zguduită și de un imens scandal privind achiziția a 600 de mașini, fiind că specificațiile tehnice cerute în licitație au fost formulate de așa natură încât câștigătoarea licitației să nu poată fi decât Automobile Bavaria, firma lui Michael Schmidt, un apropiat al președintelui Klaus Iohannis.