Din ce în ce mai mulți tineri din realizează, după absolvire, că diploma nu le asigură un loc de muncă. Mai ales nu în domeniul în care au investit ani de studiu și speranță. În loc să urmeze drumul pentru care s-au pregătit, ajung să accepte joburi complet diferite.

Realitatea este dură, piața muncii nu le oferă suficiente șanse reale. Posturile puține și concurența mare îi pun în dificultate încă de la început. Salariile de debut sunt prea mici pentru un trai decent și independent. În același timp, angajatorii cer experiență chiar și celor care sunt la primul pas în carieră.

Mulți tineri ajung astfel descurajați și nevoiți să renunțe la planurile inițiale. Unii aleg să se reprofileze, acceptând un compromis. Alții iau decizia de a pleca din țară, în căutarea unui viitor mai sigur.

De ce aleg tinerii să muncească în alt domeniu sau să plece din țară

Bianca este studentă la Psihologie și, în paralel cu facultatea, lucrează într-un restaurant pentru a-și câștiga propriii . Nu vede acest job ca pe un viitor, ci ca pe o etapă necesară. Planul ei este clar. După finalizarea licenței, își dorește să urmeze un program de master și, mai apoi, să lucreze în domeniul pentru care se pregătește.

„Piața muncii nu este foarte ofertantă pe domeniul pe care vreau eu să activez, în schimb sunt foarte încrezătoare că dacă o să am o expertiză destul de bună în domeniu, o să găsesc un loc de muncă eventual, dacă nu, în afară. Este frustrant și te demoralizează, practic, nu-ți mai vine să mai înveți”, a declarat tânăra, notează observatornews.ro.

Povestea ei nu este un caz izolat. O altă fată, absolventă de Pedagogie, a ales deja drumul străinătății, dezamăgită de realitatea din România. Deși ar fi putut deveni profesoară, a renunțat din cauza prea mici. „N-am mai vrut să continui și am plecat. În Elveţia, mai exact. Eu nu am vrut să continui, vă zic foarte sincer, din cauza că aici salariile sunt foarte mici. Dacă eu decideam să rămân aici ca profesoară… zero. Nu-ți ajunge salariul nici măcar să-ți plătești chiria aici. Și clar, tinerii caută să plece cât mai departe”, a spus aceasta.

Pentru mulți, plecarea nu mai este doar o opțiune, ci singura soluție pentru un viitor stabil.

Cât de des ajung absolvenții să lucreze în domeniul pe care l-au studiat

Datele arată o realitate împărțită între speranță și compromis. În România, puțin peste jumătate dintre absolvenți ajung să profeseze în domeniul pentru care s-au pregătit. Procentul este apropiat de media europeană, care este de 56%.

Există și domenii în care lucrurile arată mult mai bine. se află pe primul loc, cu aproximativ 95% dintre absolvenți care ajung să lucreze în domeniul în care s-au pregătit. Este un procent impresionant, mult peste media europeană, care se oprește la aproximativ 80%.

Rezultate încurajatoare se văd și în învățământul tehnic, unde interesul a crescut constant, iar universitățile au suplimentat numărul de locuri. „În universitatea noastră, în ultimii cinci ani, angajabilitatea în domeniul în care au terminat facultatea pentru absolvenţii studiilor de licenţă este cuprinsă între 82% şi 86%. Iar pentru absolvenţii studiilor de masterat, în domeniul respectiv, ajunge până la 90%”, a declarat rectorul .