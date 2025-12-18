B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 23:34
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum alegi ținuta perfectă pentru noaptea dintre ani
  2. Cum îți echilibrezi ținuta și accesoriile pentru o apariție de efect

Ținuta pentru Revelion trebuie aleasă cu stil și fără stres, iar designerii vin în ajutor cu recomandări. Accentul cade pe eleganța discretă, astfel că se poartă hainele simple, bine alese, care transmit rafinament fără efort.

Dacă vrei totuși să adaugi un strop de spectaculozitate, mizează pe o singură piesă strălucitoare, care să devină punctul central al outfitului. Iar la capitolul culori, burgundi rămâne favorita sezonului.

Cum alegi ținuta perfectă pentru noaptea dintre ani

Ținuta perfectă devine, pe măsură ce se apropie noaptea dintre ani, una dintre cele mai mari preocupări. Sunt doamne care și-au stabilit deja de mult timp outfitul, însă multe încă își caută inspirația.

Specialiștii recomandă să fie alese piese vestimentare versatile, care să nu strălucească doar în seara de Revelion. Ideal este ca ținuta să poată fi purtată și la alte evenimente, fără să își piardă farmecul și eleganța.

„În funcție de cum te simți tu bine, contează foarte mult și ceea ce porți, ca să se vadă bine. Nu bugetul este important. Poți să arăți foarte bine într-o rochie de 500 de lei, la fel de bine poți să arati intr-una de 8.000 de lei. Dacă pur și simplu vrei să îmbraci o ținută all black, nu ai nevoie decât de o centură, cusută cu mărgele, ceva strălucitor”, a spus un designer vestimentar, potrivit observatornews.ro.

Cum îți echilibrezi ținuta și accesoriile pentru o apariție de efect

Trebuie găsit întotdeauna un echilibru între haine și accesorii. Dacă alegi o ținută simplă, geanta poate deveni piesa vedetă, cu un impact vizual puternic. În schimb, atunci când outfitul este mai încărcat, accesoriile trebuie să fie discrete și delicate.

Se poartă culoarea anului, burgundi, iar o geantă în această nuanță, cu detalii aurii, aduce un plus de rafinament. Croielile minimaliste, pantalonii largi și rochiile drepte sunt alegeri sigure și elegante. Iar peste toate, confortul rămâne esențial, mai ales pentru o noapte lungă și plină de distracție.

Studiile arată că, în medie, oamenii alocă între 300 și 500 de lei pentru ținuta aleasă.

