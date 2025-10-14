B1 Inregistrari!
Titi Aur: „Șoferul cu experiență consideră că nu i se poate întâmpla nimic". Drumurile pe care există cele mai mari riscuri de accidente

Titi Aur: „Șoferul cu experiență consideră că nu i se poate întâmpla nimic”. Drumurile pe care există cele mai mari riscuri de accidente

14 oct. 2025, 20:03
Foto: Facebook @ Titi Aur

Titi Aur demontează miturile cu privire la accidente rutiere. Expertul în conducere defensivă explică de ce cele mai grave incidente se întâmplă tocmai pe drumurile pe care șoferii implicați le frecventează.

Ce factori susține Titi Aur că facilitează producerea de accidente rutiere

Potrivit lui Titi Aur, peste 50% din accidentele rutiere au loc pe drumuri frecventate de șoferii implicați. De altfel, conducătorii auto experimentați tind să acorde mai puțină atenție drumului dacă l-au parcurs de mai multe ori. Atenția șoferilor scade încă și mai mult dacă pe acea porțiune au reușit să evite, în trecut, un accident.

„60-70% din accidentele grave cu morți și cu răniți sunt produse de șoferi cu multă experiență, care nu au avut multe evenimente sau nu au avut deloc evenimente, care merg în general pe drumuri cunoscute. Șoferul cu multă experiență, care știe locul foarte bine, consideră că nu i se poate întâmpla nimic.

Dacă au și fost anumite situații din care ai scăpat la limită, cu atât ai încredere mai mare și consideri că nu ți se poate întâmpla nimic. Acolo este cel mai periculos și exact în aceste zone trebuie să mă gândesc că s-ar putea să mi se întâmple și să fiu mai concentrat decât ar fi trebuit în momentul respectiv”, a explicat Titi Aur, într-un videoclip postat pe Facebook.

Câte persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, în UE

Aproximativ 19.800 de persoane au încetat din viață în urma unui accident rutier, în UE, în 2024. Asta arată un raport publicat de Comisia Europeană, în luna martie a acestui an.  Deși numărul continuă să se mențină ridicat, acesta este cu 3% mai mic față de 2023. Mai exact, numărul deceselor a scăzut cu 600.

Țările care deschid topul siguranței rutiere au fost Suedia, Malta și Danemarca. În toate trei state s-a înregistrat o rată a mortalității sub 25 de decese la un milion de locuitori.

La coada clasamentului se află România și Bulgaria, cu rate ale mortalității de 77, respectiv 74 de decese la un milion de locuitori. Aceste cifre sunt de aproape două ori mai mari decât media UE, care este de 44.

Cum s-a îmbunătățit siguranța rutieră a României de-a lungul anilor

Cu toate că România se află la coada clasamentului, țara noastră a înregistrat progrese semnificative. Numărul deceselor din 2024 a fost cu 4% mai mic decât în 2023 și cu 21% mai mic față de 2019.

Numărul tragediilor produse în trafic urmează un trend descendent, și în țări precum Lituania și Polonia. Cu toate astea, oficialii europeni avertizează că ritmul rămâne prea lent pentru a atinge obiectivul UE. Acesta presupune reducerea la jumătate a numărului deceselor până în 2030.

