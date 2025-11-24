B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat

Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 13:49
Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
Sursa Foto: Facebook - Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar
Cuprins
  1. De ce ies polițiștii de penitenciare la protest
  2. Ce cer, concret, sindicatele din sistemul penitenciar
  3. Ce acțiuni de protest au pregătit sindicatele

Proteste masive în penitenciarele din România! Sindicatele din sistemul penitenciar anunță că, de luni, vor declanșa acțiuni de protest în toată țara. Ele cer ferm oprirea inițiativelor care urmăresc noi modificări ale legislației privind pensiile militare de stat.

De ce ies polițiștii de penitenciare la protest

Conform unui comunicat transmis luni către Agerpres, Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar a emis un semnal de alarmă. Alături de Federaţia PUBLISIND și Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare, organizația anunță declanșarea unor proteste în toate penitenciarele din țară.

Sindicatele spun că vor bloca activitățile prin acțiuni coordonate la nivel național. Toți polițiștii de penitenciare vor refuza să mai efectueze muncă suplimentară. În paralel, organizațiile sindicale vor depune în scris dezacordul privind depășirea plafonului legal de 180 de ore suplimentare anual.

Lipsa acută de personal a împins Poliția Penitenciară într-o situație critică. Sistemul a ajuns să depindă aproape complet de orele suplimentare ale angajaților. Volumul de muncă suplimentară este atât de mare încât plafonul legal de 180 de ore pe an fusese deja depășit încă din luna iunie în majoritatea penitenciarelor.

Ce cer, concret, sindicatele din sistemul penitenciar

Printre revendicările principale ale sindicatelor se află oprirea planurilor de reorganizare a unor unități din Poliția Penitenciară. Aceste planuri au fost lansate fără o consultare reală cu organizațiile sindicale. Sindicatele susțin că au fost încălcate acordurile aflate în vigoare. Ele solicită garantarea bugetului necesar pentru plata integrală a drepturilor salariale în 2026, fără tăieri sau modificări care ar afecta veniturile angajaților.

O altă cerere importantă vizează renunțarea la noile inițiative privind modificarea legislației pensiilor militare de stat. Sindicatele insistă pentru suplimentarea numărului de posturi din sistem. Ele consideră că doar astfel structurile penitenciare pot funcționa la standarde corecte și în acord cu extinderea capacității de detenție. Totodată, ele solicită deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, o măsură necesară pentru reducerea deficitului de personal și pentru limitarea volumului uriaș de ore suplimentare pe care angajații îl prestează în prezent.

Ce acțiuni de protest au pregătit sindicatele

Calendarul anunțat de sindicate este unul ferm și amplu. Prima măsură presupune blocarea activităților prin depunerea unui dezacord scris din partea PUBLISIND și SNPP-FSSP privind depășirea plafonului de 180 de ore suplimentare pe 2025. Acest demers începe chiar de luni.

În paralel, toți polițiștii de penitenciare vor refuza munca suplimentară. Ei nu vor mai accepta nici sarcini care nu apar în fișa postului, lucru ce poate încetini semnificativ funcționarea sistemului. La acestea se adaugă mitinguri organizate în fața penitenciarelor, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și la Ministerul Justiției.
