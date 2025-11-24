Proteste masive în din România! Sindicatele din sistemul penitenciar anunță că, de luni, vor declanșa acțiuni de protest în toată țara. Ele cer ferm oprirea inițiativelor care urmăresc noi modificări ale legislației privind pensiile militare de stat.

De ce ies polițiștii de penitenciare la protest

Conform unui comunicat transmis luni către Agerpres, a emis un semnal de alarmă. Alături de Federaţia PUBLISIND și Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare, organizația anunță declanșarea unor proteste în toate penitenciarele din țară.

Sindicatele spun că vor bloca activitățile prin acțiuni coordonate la nivel național. Toți polițiștii de penitenciare vor refuza să mai efectueze muncă suplimentară. În paralel, organizațiile sindicale vor depune în scris dezacordul privind depășirea plafonului legal de 180 de ore suplimentare anual.

Lipsa acută de personal a împins Poliția Penitenciară într-o situație critică. Sistemul a ajuns să depindă aproape complet de orele suplimentare ale angajaților. Volumul de muncă suplimentară este atât de mare încât plafonul legal de 180 de ore pe an fusese deja depășit încă din luna iunie în majoritatea penitenciarelor.

Ce cer, concret, sindicatele din sistemul penitenciar

Printre revendicările principale ale sindicatelor se află oprirea planurilor de reorganizare a unor unități din Poliția Penitenciară. Aceste planuri au fost lansate fără o consultare reală cu organizațiile sindicale. Sindicatele susțin că au fost încălcate acordurile aflate în vigoare. Ele solicită garantarea bugetului necesar pentru plata integrală a drepturilor salariale în 2026, fără tăieri sau modificări care ar afecta veniturile angajaților.

O altă cerere importantă vizează renunțarea la noile inițiative privind modificarea legislației pensiilor militare de stat. Sindicatele insistă pentru suplimentarea numărului de posturi din sistem. Ele consideră că doar astfel structurile penitenciare pot funcționa la standarde corecte și în acord cu extinderea capacității de detenție. Totodată, ele solicită deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, o măsură necesară pentru reducerea deficitului de personal și pentru limitarea volumului uriaș de ore suplimentare pe care angajații îl prestează în prezent.