Top 10 cele mai memorabile melodii scrise pentru filmele de Crăciun, devenite hituri de sărbători

Filme precum Home Alone și How The Grinch Stole Christmas au făcut din melodiile lor originale unele dintre cele mai emblematice ale .

Unele dintre melodiile pentru filmele de Crăciun au aproape un secol

Iubitorii de filme de sezon vor revedea luna asta și câteva dintre filmele clasice de Crăciun, cum ar fi Singur acasă sau Rudolf the Red-Nosed Reneer. Nimic nu e mai bun decât o cană de ciocolată caldă sau cu altă băutură preferată (eventual vin fiert) și atmosfera creată de aceste filme. Unele au răspândit bucuria sărbătorilor de aproape un secol, în timp ce altele și-au pus amprenta abia recent.

De-a lungul anilor, influența acestor filme s-a extins mai departe decât ecranele. Unele dintre melodiile scrise special pentru aceste filme de Crăciun au început să facă atmosferă de unele singure, devenind un element de bază pentru posturile de radio de sărbători așa cum au fost și pentru filmele pentru c are au fost compuse.

De la „Have Yourself a Merry Little Christmas” la „Where Are You Christmas”, mai multe cântece emblematice au fost auzite pentru prima dată într-un film și de atunci au devenit preferatele celor care abia așteaptă Crăciunul.

„Crăciunul este aici” – A Charlie Brown Christmas (1965)

Unele dintre cele mai bune lecții despre Crăciun provin din citatele din A Charlie Brown Christmas. Specialul de sărbători din 1965 a fost unul dintre primele produse pentru televiziune din Statele Unite. A inspirat publicul să regândească aspectele importante ale sezonului (și să ofere brazilor de Crăciun mai urâți o a doua șansă).

Episodul a prezentat două versiuni ale cântecului original „Christmas Time is Here” de Vince Guaraldi și Lee Mendelson. Prima versiune instrumentală a fost interpretată de Vince Guaraldi Trio. Cu toate acestea, cea de-a doua variantă interpretată de Corul de copii a Bisericii Episcopale Sf. Paul se aude cel mai frecvent la radio în perioada Crăciunului.

„Silver And Gold” – Rudolph Renul cu Nasul Roșu (1964)

În timp ce cântecul „Rudolph the Red-Nosed Rendeer” era deja bine cunoscut înainte de lansarea filmului cu același nume din 1964, alte câteva melodii au fost compuse special pentru film.

Poveștile din film sunt povestite de Sam omul de zăpadă, care a interpretat și: „Silver and Gold”. Cântecul devenit între timp clasic a fost cântat de Burl Ives, care și-a împrumutat vocea omulului de zăpadă. Poate că nu a fost chiar cel mai interesant moment muzical al filmului, dar și-a pus amprenta asupra sezonului.

„Crăciunul alb/White Christmas” – Holiday Inn (1942)

Indiferent de clima în care trăiește o persoană, pentru majoritatea oaamenilor, cântecul a fost un element de bază al sărbătorilor și asta chiar dacă e foarte posibil să nu fie familiarizați cu filmul din care provine cântecul.

Holiday Inn îl avea în distribuție pe Bing Crosby, care îl interpretează pe Jim, un interpret care visează să-și lase viața de pe scenă pentru a deschide un hotel la țară. Musicalul din 1942 include melodia originală scrisă de Irving Berlin și interpretată de Crosby, „Crăciunul alb”.

„Unde ești Crăciunule?” – How The Grinch Stole Christmas (2000) al Dr. Seuss

Filmul de acțiune din 2000, How the Grinch Stole Christmas a fost o versiune mai amuzantă a clasicului Dr. Seuss, care a câștigat recenzii mixte din partea publicului. Cu toate acestea, nici cei care au preferat vechiul clasic nu s-au putut abține să se îndrăgostească de cântecul interpretat de micuța Cindy Lou Who.

„Where Are You Christmas” a fost scris pentru film de James Horner, Will Jennings și Mariah Carey. A fost interpretat în film de actrița și cântăreața Taylor Momsen. Cu toate acestea, o versiune mai populară a cântecului a fost înregistrată de Faith Hill.

„Have Yourself A Merry Little Christmas” – Întâlnește-mă în St. Louis (1944)

Probabil mai multă lume a auzit „Have Yourself a Merry Little Christmas” decât să fi văzut filmul din care provine. Meet Me in St. Louis este o comedie muzicală MGM care urmărește patru surori, dintre care una a fost interpretată de legendara Judy Garland.

Cântecul original al filmului, „Have Yourself a Merry Little Christmas”, a fost scris de Hugh Martin și Ralph Blane.

Unele dintre versurile originale scrise de Martin au fost respinse înainte de a începe filmările. Când i s-a prezentat versiunea originală a versurilor, Garland, co-starul ei Tom Drake și regizorul Vincente Minnelli au criticat cântecul ca fiind deprimant și i-au cerut lui Martin să schimbe versurile.

Deși inițial a rezistat, Martin a făcut câteva modificări pentru a face melodia mai optimistă. De exemplu, rândurile „Poate fi ultimul tău / Anul viitor s-ar putea să trăim cu toții în trecut” au devenit „Lasă-ți inima ușoară / Anul viitor toate necazurile noastre vor fi dispărute”.

Versiunea lui Garland a cântecului, care a fost lansată și ca single de către Decca Records, a devenit populară printre trupele Statelor Unite care servesc în al Doilea Război Mondial; Prestația ei de la Hollywood Canteen a făcut mulți soldați să izbucnească în lacrimi.

„The Snow Miser Song” și „The Heat Miser Song” – Un an fără un Moș Crăciun (1974)

„The Snow Miser Song” și „The Heat Miser Song” sunt adesea grupate ca o singură piesă. Astăzi, este un sunet obișnuit folosit pentru videoclipuri pe TikTok, dar inițial provine din filmul, A Year Without a Santa Claus.

Bazat pe cartea lui Phyllis McGinley cu același nume (1956), acest film Rankin/Bass urmărește doi spiriduși care încearcă să aducă spiritul Crăciunului înapoi în lume și să-l convingă pe Moș Crăciun că este încă nevoie de el. În timpul călătoriei lor, îi întâlnesc pe Heat and Snow Misers (cu vocea lui George S. Irving și, respectiv, Dick Shawn), care își interpretează melodiile.

„Somewhere in my memory” – Singur acasă (1990)

Există câteva întrebări fără răspuns despre filmele Singur acasă, cum ar fi modul în care părinții și-ar putea uita copilul de atâtea ori singur acasă. Dar franciza a reușit totuși să devină o favorită de Crăciun. Ceea ce ar fi putut fi o comedie simplă pentru copii, a fost ridicată prin partitura muzicală la o portretizare perfectă a spiritului sărbătorilor.

„Somewhere in My Memory” a fost compus de legenda John Williams, cunoscut pentru filme precum Star Wars, Harry Potter, Jurrasic Park și Indiana Jones. Inutil să spunem că Home Alone a fost un succes imediat ce s-a lansat, motiv pentru care „melodia Home Alone” este una greu de uitat.

„Ce-i asta?” – Coșmarul înainte de Crăciun (1993)

Coșmarul înainte de Crăciun al lui Tim Burton poate fi clasificat atât ca un film de Halloween, cât și ca un film de Crăciun și conține cântece care exemplifică perfect (și îmbină) stările de spirit ale ambelor sărbători.

Filmul conține zece cântece scrise de solistul lui Oingo Boingo, Danny Elfman. În timp ce actorul Chris Sarandon și-a împrumutat vocea personajului Jack Skellington, Elfman a făcut spectacolele sale muzicale, cum ar fi în piesa „What’s This”.

„Believe” – The Polar Express (2004)

Evenimentele din Polar Express sunt bazate pe cartea pentru copii cu același nume a lui Chris Van Allsburg, povestea urmărește un băiat care începe să se îndoiască de existența lui Moș Crăciun. Prin călătoria sa către Polul Nord, el învață importanța credinței.

„Believe” a fost scris pentru generic de Glen Ballard și Alan Silvestri și a fost adoptată rapid în cultura populară. Interpretată de Josh Groban, „Believe” a fost nominalizată la cea de-a 77-a ediție a Premiilor Oscar pentru Cel mai bun cântec original.

De asemenea, a câștigat un premiu Grammy și un Glob de Aur pentru cel mai bun cântec scris pentru film în 2006.