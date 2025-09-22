B1 Inregistrari!
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic

Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic

Selen Osmanoglu
22 sept. 2025, 11:59
Top 3 obiceiuri pe care să le respecți după vârsta de 40 de ani. Iată ce spune un medic
Cuprins
  1. Exerciții fizice
  2. Un somn odihnitor
  3. Aportul de proteine

Odată cu trecerea timpului, în special după vârsta de 40 de ani, corpul și mintea trec prin schimbări vizibile. Organismul cere o atenție mai mare. Obiceiurile zilnice au un impact semnificativ asupra acestuia, de aceea, este important să adoptăm un stil de viață cât mai sănătos. Un medic a venit cu o serie de recomandări pentru a ne menține în formă, după vârsta de 40 de ani.

Exerciții fizice

Mihail Pautov, medic specialist în chirurgie generală, a vorbit despre cele trei obiceiuri pe care trebuie să le implementăm în rutina zilnică, după vârsta de 40 de ani.

În primul rând, exercițiile fizice cu greutăți trebuie să devină o rutină.

„În primul rând, trebuie după 40 de ani să începi să faci exerciții fizice de tipul sală de forță”, a spus medicul. „Mușchii tăi încep să scadă în greutate și în forță. Corpul tău începe să lase funcțiile sale esențiale și să ducă într-un fel de decădere”, a adăugat acesta.

„Ce poți să faci tu este să faci lucruri în plus ca să îți menții acei parametrii sau să îi îmbunătățești. Primul lucru cu care trebuie să începi este să faci exerciții cu masa musculară pentru a crește această masă musculară”, a explicat Dr. Mihail, într-un videoclip pe pagina de Youtube. „Mușchii sunt un adevărat țesut al sănătății. Sănătatea ta este în mușchii tăi”, a completat.

Un somn odihnitor

Un alt aspect foarte important este să îți îmbunătățești relația cu somnul. Acest lucru necesită schimbări în rutină.

„Al doilea lucru pe care trebuie să îl faci este să îți îmbunătățești somnul”, explică medicul. Acesta spune despre creier că este capabil să genereze somn REM, iar „somnul REM este un somn vindecător”, însă odată cu trecerea anilor, „creierul tău începe să facă mai puțin somn REM”.

„Dacă până acum ai dormit bine și, odată cu vârsta, îți dai seama că acum nu mai dormi bine, asta înseamnă că trebuie să intervii în rutina ta zilnică”, mai explică Dr. Mihail.

Medicul a venit și cu câteva exemple de obiceiuri pe care le poți face seara pentru a-ți îmbunătăți somnul.

„Trebuie să te asiguri că seara te calmezi: citiești o carte, poate deschizi geamul și faci o temperatură mai joasă în cameră sau poate pur și simplu nu mai consumi alcool seara și nu mai consumi cafea până dimineața. Asta înseamnă că somnul tău o să fie îmbunătățit”, declară medicul.

Aportul de proteine

Un alt aspect important de care trebuie să ții cont, după vârsta de 40 de ani, este aportul de proteine.

Medicul a dat și exemple de alimente care conțin proteine. Ar trebui să introducem în alimentație următoarele: lactate, ouă, carne, pește, leguminoase sau chiar shake-ul proteic.

„Al treilea lucru pe care trebuie să îl îmbunătățești odată cu vârsta este aportul de proteine”, a mărturisit Dr. Mihail.

„Cu vârsta, corpul tău nu mai sintetizează la fel de multe proteine și nu mai poate digera din alimentație la fel de multe proteine. Astfel, începe să scadă din masa musculară. Asta înseamnă că trebuie să te asiguri ca la fiecare masă să ai surse bogate în proteine: lactate, ouă, carne, pește sau leguminoase sau multe alte variante de alimente care au proteine și, de ce nu, acel shake proteic”, a spus medicul.

„Pur și simplu shake proteic cu zer de lapte în care pui o banană, pui niște cereale, îl dai la blender și acel shake poate să fie una din mesele tale care este plină de proteine”, a dat exemplu acesta.

În încheiere, medicul a făcut o scurtă recapitulare: „Deci rețineți: exerciții fizice pentru a crește masa musculară, somnul trebuie îmbunătățit, iar aportul de proteine trebuie să crească cu vârsta”.

