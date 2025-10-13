Lunile de vară au adus progrese importante pe șantierele de autostrăzi din România, iar Construcții Erbașu s-a impus ca lider al industriei.

De ce domină Construcții Erbașu topul constructorilor de autostrăzi

Compania românească ocupă primul loc în topul constructorilor de autostrăzi, potrivit datelor centralizate de CESTRIN, datorită ritmului accelerat de lucru pe lotul – Chiribiș din Autostrada Transilvania (A3).

În doar câteva luni, firma a înregistrat un avans de peste 19 puncte procentuale și a dus stadiul execuției la peste 34%, raportat la noul contract. Dacă se adaugă și lucrările efectuate anterior de Bechtel, proiectul este finalizat în proporție de peste 58%, incluzând și spectaculosul viaduct de la Suplacu de Barcău, potrivit .

Acest rezultat consolidează poziția Construcții Erbașu drept unul dintre principalii constructori autohtoni de infrastructură rutieră, demonstrând că firmele românești pot performa la același nivel cu marile companii internaționale.

Cine completează podiumul lucrărilor de infrastructură

Pe locul doi se află grupul UMB, care a înregistrat un progres de aproape 15 puncte procentuale pe secțiunea Margina – Holdea din Autostrada A1 Lugoj – Deva. Urmează China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), pe locul 3, cu un avans de 13 puncte procentuale pe lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, unde gradul de execuție a depășit 50%.

Locul 4 este ocupat de constructorii turci Nurol – Makyol, care lucrează intens la lotul 3 din Autostrada A7 Ploiești – Buzău, cu un grad de execuție de peste 78%.

Cum evoluează celelalte proiecte de autostrăzi

După podiumul dominat de Construcții Erbașu, UMB și CCECC, șantierele de infrastructură din România continuă să înregistreze ritmuri constante de lucru. Unele au depășit chiar 10 puncte procentuale într-o singură lună.

Pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, grupul UMB a raportat un avans de 10,2 puncte procentuale, ducând stadiul lucrărilor la peste 65%. Este una dintre cele mai dinamice secțiuni din rețeaua A7, esențială pentru legătura dintre Moldova și restul țării.

Tot UMB se menține în forță și pe lotul 4 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0, unde a atins un grad de execuție de peste 80%, înregistrând un progres de aproape 10 puncte procentuale în doar câteva săptămâni. Acest lot are o importanță strategică majoră pentru traficul de tranzit din jurul Capitalei, contribuind la fluidizarea transportului de mărfuri.

În clasament urmează constructorul turc Nurol, care a avansat cu peste 7 puncte procentuale pe lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului al Autostrăzii Unirii (A8). Lucrările de aici au intrat într-o fază vizibilă de accelerare, marcând un pas important pentru proiectul care va lega Moldova de Transilvania.

UMB revine din nou în top cu un progres de 7 puncte procentuale pe lotul Focșani – Domnești Târg al aceleiași autostrăzi A7, ajuns la 67% execuție, dar și cu un avans de 6 puncte procentuale pe lotul Răcăciuni – Bacău, care a depășit 37% stadiu general.

Tot compania românească a raportat un progres de aproape 5 puncte procentuale pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania (A3), un segment cunoscut pentru complexitatea terenului și structurile de artă spectaculoase, unde lucrările au ajuns la 84% finalizare.

În ceea ce privește ceilalți constructori, Makyol a avut un avans de 4,41 puncte procentuale pe lotul 2 din Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, iar Porr Construct a raportat o creștere de aproape 3 puncte procentuale pe secțiunea 4 a A1 Sibiu – Pitești, unde lucrările au depășit 77% execuție.

Pe lista progreselor moderate se află din nou Makyol, cu 2,78 puncte procentuale în plus pe lotul 3 al A13 Sibiu – Făgăraș, și UMB, care a înregistrat un avans de 2,5 puncte procentuale pe lotul Săucești – Trifești al A7 Bacău – Pașcani.

În schimb, pe alte șantiere, fie nu au fost actualizate datele oficiale, fie s-au înregistrat progrese mai mici de 2 puncte procentuale. Din top lipsește lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3), transferat recent în administrarea CNIR, după rezilierea contractului anterior.