Top filme și documentare dulci de Ziua Internațională a Ciocolatei

Istoria ciocolatei ne poartă cu mii de ani în urmă, mai exact acum 4000 de ani, pe tărâmul numit astăzi Mexic și America Centrală. În timpul imperiului aztec, boabele de cacao erau folosite ca monedă, fiind considerate foarte valoroase.

Cum s-au transformat boabele de cacao în cel mai iubit și cunoscut produs dulce din lume

Mii de ani mai tarziu, Cristofor Columb afla despre cacao în una dintre călătoriile sale spre Americi.

În Europa, boabele de cacao au ajuns pentru prima dată la jumătatea secolului al 16-lea, mai exact în Spania. La început au fost folosite drept medicament, din cauza gustului amărui.

În secolul 17, ciocolata începe să semene cu ceea ce știm astăzi, deoarece i s-a adaugat miere și diverși alți îndulcitori naturali.

În 1827, Joseph Fry a descoperit modelarea ciocolatei prin adăugarea unei părți de unt de cacao, iar de aici și până la deliciile din ziua de astăzi nu a mai fost decât un pas. Prima tabletă de ciocolată cu lapte a fost inventată în 1875 de către Daniel Peter și Henri Nestlé.

În fiecare an, în data de 13 septembrie toți pofticioșii din lume sărbătoresc Ziua Internațională a Ciocolatei.

Cele mai bune filme și documentare despre ciocolată

Willy Wonka și fabrica de ciocolată

Acest film clasic atemporal a apărut prima dată în 1971 și îi are ca protagoniști pe Gene Wilder, Jack Albertson și Peter Ostrum. Apoi, în 2005, Tim Burton, imprimă propriul stil cărții clasice a lui Roald Dahl, Charlie și Fabrica de Ciocolată, cu Johnny Depp și Freddie Highmore în rolurile principale.

Povestea este despre un tânăr băiat pe nume Charlie care câștigă biletul de aur pentru a vizita una dintre cele mai faimoase fabrici de ciocolată din lume.

El face turul împreună cu alți patru copii din întreaga lume, iar un producător de bomboane colorate îi conduce printr-o aventură magică, completată de Oompa Loompas.

Turul fabricii de ciocolată include vizitarea camerei de ciocolată, care constă într-o cascadă de ciocolată și chiar un râu de ciocolată.

Chocolat

Filmul este despre o mamă singură (interpretată de Juliette Binoche) cu o fiică tânără care a deschis un nou magazin de ciocolată într-un mic sat francez situat în 1959. Ciocolata ei le transformă viața locuitorilor și le reînnoiește pasiunea pentru viață și dragoste.

Ca apa pentru ciocolată

În 1992, Like Water for Chocolate (Ca apa pentru ciocolată) a devenit filmul de limbă străină cu cele mai mari încasări până în acel an lansat în Statele Unite.

Acest film este plasat la începutul anilor 1900. O tradiție în familie face ca fiica cea mai mică să nu se poată căsători pentru că trebuie să aibă grijă de mama lor până la moartea acesteia. Eroina poveștii, Tita, este fiica cea mai mică și care își găsește dragostea adevărată alături de Pedro.

Ei nu se pot căsători, iar Pedro se căsătorește în schimb cu sora Titei, Rosaura, pentru a fi aproape de ea.

Tita este bucătăreasa șefă a familiei, iar toate emoțiile ei se regăsesc în fiecare fel de mâncare pe care o pregătește. Oricine îi mănâncă mâncarea poate simți toate aceste emoții.

A Chocolate Chip Cookie Mystery

Dacă nu ai auzit de serialul Hallmark Murder, She Baked, te așteaptă o adevărată plăcere. Serialul îi are ca protagoniști pe Alison Sweeney și Cameron Mathison.

Acest film este despre o brutăriță (Alison Sweeney) care se transformă într-un detectiv amator. Ea se întâmplă să dea peste numeroase mistere care implică cadavre în micul ei oraș din Minnesota.

Detectivul local (Cameron Mathison) vrea să rezolve singur fiecare caz, dar Hannah Swensen ajunge să găsească singură o mulțime de indicii.Misterul prăjiturilor cu ciocolată este doar unul din seria care prezintă produse de patiserie.

Documentare despre ciocolată

Fermierul de ciocolată

Eladio Pop cultivă organic cacao într-un colț îndepărtat din sudul Belize-ului. El duce mai departe tradițiile strămoșilor săi mayași.

Dacă sunteți în căutare de filme despre ciocolată pentru a discuta despre dificultatea de a cultiva alimente organice, acest documentar vă va lămuri asupra luptelor cu care se confruntă un fermier.

Perfecțiunea ciocolatei

Chef Michel Roux, Jr. pornește într-o călătorie pentru a descoperi istoria ciocolatei și puterea sa magică asupra majorității dintre noi.

Hershey: Marea fabrică americană de ciocolată

Dacă vă place ciocolata, atunci vă va plăcea să aruncați o privire în spatele cortinei la fabrica Hershey și la terenurile din Hershey, PA.

Acest film arată tot procesul de fabricare al ciocolatei, de la recoltarea boabelor de cacao până la modul în care acestea sunt transformate într-o varietate de produse Hershey.

Setting the Bar: O poveste a ciocolatei artizanale

Acest documentar analizează mai îndeaproape comerțul sustenabil cu ciocolată, care a transformat industria ciocolatei.