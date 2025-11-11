B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini

Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 00:01
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care este singurul oraș din România cu mai mulți turiști străini decât români
  2. Ce alte județe atrag turiști străini și unde ajung cei mai puțini
  3. Ce tip de turism preferă vizitatorii străini în România
  4. De ce rămâne România atractivă pentru turiștii din străinătate

România rămâne una dintre destinațiile europene care își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în țara noastră o combinație unică între tradiție și modernitate. Cu toate acestea, doar un singur oraș din România reușește performanța de a atrage mai mulți turiști din afara granițelor decât din interiorul țării.

Care este singurul oraș din România cu mai mulți turiști străini decât români

Deși potențialul turistic al României este uriaș, datele arată că doar Bucureștiul depășește acest prag. Capitala este singurul oraș din țară unde turiștii străini sunt majoritari, reprezentând 53,71% dintre vizitatori. Asta înseamnă că peste jumătate dintre cei care aleg să descopere Bucureștiul provin din afara țării.

Această situație confirmă trendul ascendent al turismului urban, în special al city-break-urilor. Bucureștiul atrage tot mai mulți turiști din Europa și din Orientul Mijlociu, fiind o destinație accesibilă, diversă și dinamică.

Ce alte județe atrag turiști străini și unde ajung cei mai puțini

După Capitală, Ilfovul ocupă locul al doilea în clasamentul prezenței turiștilor străini, cu 42,57% dintre vizitatori provenind din alte țări. Urmează Timișul, unde 29,63% dintre turiști sunt străini, și Sibiul, care atrage 28,68% dintre vizitatorii săi din afara României.

Procentul de turiști străini în perioada ianuarie – septembrie 2025; captura foto: turnulsfatului.ro

La polul opus se află județe unde turismul străin este aproape inexistent. Printre acestea se numără Vasluiul (3,74%), Caraș-Severin (3,67%) și Gorjul (3,66%). Cel mai puțin vizitat județ de către turiștii străini este însă Vâlcea, unde doar 2,09% dintre vizitatori provin din afara țării, potrivit Click.ro.

Aceste diferențe arată o concentrare a turismului internațional în marile centre urbane, în timp ce zonele rurale și mai puțin dezvoltate rămân aproape neexplorate de vizitatorii din afară.

Ce tip de turism preferă vizitatorii străini în România

Un fenomen tot mai des întâlnit este cel denumit de specialiști „turism de tip touch and go”, observat în special în orașe precum Sibiu. Acesta descrie situațiile în care turiștii ajung pentru scurt timp, vizitează un obiectiv celebru, fac o fotografie și apoi pleacă mai departe.

Expresia provine din domeniul aviației, unde desemnează o aterizare urmată imediat de decolare, fără oprire. În turism, fenomenul evidențiază dorința vizitatorilor de a „bifa” destinații, fără a petrece timp suficient pentru a le cunoaște în profunzime.

De ce rămâne România atractivă pentru turiștii din străinătate

Chiar și așa, România continuă să cucerească vizitatori prin diversitatea și autenticitatea sa. De la peisajele spectaculoase din Carpați la atmosfera boemă a orașelor istorice, țara oferă o experiență variată și accesibilă.

Fie că vin pentru arhitectura Capitalei, pentru mănăstirile din Bucovina sau pentru satele tradiționale, turiștii străini descoperă în România o destinație care încă își păstrează farmecul autentic.

Tags:
Citește și...
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Eveniment
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Eveniment
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Eveniment
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Eveniment
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Eveniment
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Eveniment
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Eveniment
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Eveniment
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Eveniment
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
23:59 - Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
23:00 - Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
22:31 - Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)