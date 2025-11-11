România rămâne una dintre destinațiile europene care își păstrează autenticitatea, atrăgând un număr tot mai mare de turiști străini. De la satele pitorești din Maramureș până la agitația Capitalei, vizitatorii găsesc în țara noastră o combinație unică între tradiție și modernitate. Cu toate acestea, doar un singur oraș din România reușește performanța de a atrage mai mulți turiști din afara granițelor decât din interiorul țării.

Care este singurul oraș din România cu mai mulți turiști străini decât români

Deși potențialul turistic al României este uriaș, datele arată că doar depășește acest prag. Capitala este singurul oraș din țară unde turiștii străini sunt majoritari, reprezentând 53,71% dintre vizitatori. Asta înseamnă că peste jumătate dintre cei care aleg să descopere Bucureștiul provin din afara țării.

Această situație confirmă trendul ascendent al turismului urban, în special al city-break-urilor. Bucureștiul atrage tot mai mulți turiști din Europa și din Orientul Mijlociu, fiind o destinație accesibilă, diversă și dinamică.

Ce alte județe atrag turiști străini și unde ajung cei mai puțini

După Capitală, Ilfovul ocupă locul al doilea în clasamentul prezenței turiștilor străini, cu 42,57% dintre vizitatori provenind din alte țări. Urmează Timișul, unde 29,63% dintre turiști sunt străini, și Sibiul, care atrage 28,68% dintre vizitatorii săi din afara României.

La polul opus se află județe unde turismul străin este aproape inexistent. Printre acestea se numără Vasluiul (3,74%), Caraș-Severin (3,67%) și Gorjul (3,66%). Cel mai puțin vizitat județ de către este însă Vâlcea, unde doar 2,09% dintre vizitatori provin din afara țării, potrivit Click.ro.

Aceste diferențe arată o concentrare a turismului internațional în marile centre urbane, în timp ce zonele rurale și mai puțin dezvoltate rămân aproape neexplorate de vizitatorii din afară.

Ce tip de turism preferă vizitatorii străini în România

Un fenomen tot mai des întâlnit este cel denumit de specialiști „turism de tip touch and go”, observat în special în orașe precum Sibiu. Acesta descrie situațiile în care turiștii ajung pentru scurt timp, vizitează un obiectiv celebru, fac o fotografie și apoi pleacă mai departe.

Expresia provine din domeniul aviației, unde desemnează o aterizare urmată imediat de decolare, fără oprire. În turism, fenomenul evidențiază dorința vizitatorilor de a „bifa” destinații, fără a petrece timp suficient pentru a le cunoaște în profunzime.

De ce rămâne România atractivă pentru turiștii din străinătate

Chiar și așa, România continuă să cucerească vizitatori prin diversitatea și autenticitatea sa. De la peisajele spectaculoase din la atmosfera boemă a orașelor istorice, țara oferă o experiență variată și accesibilă.

Fie că vin pentru arhitectura Capitalei, pentru mănăstirile din Bucovina sau pentru satele tradiționale, turiștii străini descoperă în România o destinație care încă își păstrează farmecul autentic.