Tot mai mulți români își regândesc complet prioritățile financiare, pe fondul scumpirilor accelerate din ultimul an. Creșterea prețurilor și măsurile de austeritate i-au determinat să reducă drastic cheltuielile. În acest context, mulți au început să renunțe treptat la lucrurile considerate neesențiale.

În primă fază, au fost eliminate serviciile de înfrumusețare, ieșirile la restaurant și , însă impactul s-a extins rapid. Chiar și consumul de alimente a înregistrat o scădere semnificativă, semn că schimbările sunt mai profunde decât par la prima vedere.

De ce renunță românii la serviciile de înfrumusețare

Pe fondul scumpirilor, și renunță la serviciile considerate neesențiale. Mulți aleg variante mai ieftine și mai practice, adaptate noilor realități financiare. Saloanele de înfrumusețare sunt printre cele mai afectate de aceste schimbări. Programările au devenit tot mai rare în ultima perioadă. În același timp, tot mai multe cliente preferă să își îngrijească singure unghiile sau părul acasă, pentru a reduce costurile. Se observă și o scădere clară a frecvenței vizitelor. Dacă în trecut mersul la tuns sau la coafor era o rutină la două săptămâni, acum acest obicei s-a modificat. Intervalul dintre programări s-a extins semnificativ. În unele cazuri, vizitele ajung să fie făcute doar o dată pe lună sau chiar mai rar, pe fondul creșterii prețurilor, potrivit playtech.ro. Ce îi determină pe români să renunțe la restaurante și vacanțe Scăderea puterii de cumpărare se vede tot mai clar în industria , care se numără printre cele mai afectate domenii. După serviciile de înfrumusețare, restaurantele, hotelurile și agențiile de turism resimt din plin reducerea cheltuielilor, acumulând pierderi tot mai evidente. Pentru mulți români, ieșirile în oraș nu mai sunt o obișnuință, ci un lux ocazional. În paralel, vacanțele sunt organizate cu mult mai multă atenție sau sunt amânate fără un termen clar. Tot mai multe persoane aleg fie să renunțe complet la concedii, fie să caute variante mai accesibile. Presiunea financiară îi obligă pe oameni să își prioritizeze strict bugetul și să taie din cheltuielile care nu sunt esențiale. Statisticile confirmă această schimbare de comportament. Consumul în sectorul serviciilor a scăzut cu aproximativ 10% într-un singur an. În cazul HoReCa, declinul este și mai pronunțat, ajungând la 16%. Câte locuri de muncă sunt puse în pericol de scăderea consumului Efectele scăderii consumului nu se opresc la nivelul afacerilor, ci se extind rapid și asupra pieței muncii. Industria HoReCa, unde lucrează aproximativ 200.000 de persoane, devine tot mai vulnerabilă în acest context. La acestea se adaugă alte câteva sute de mii de din domenii conexe, care depind indirect de activitatea acestui sector. Pe măsură ce veniturile scad, presiunea pe angajatori crește. Specialiștii avertizează că, dacă această tendință continuă, multe afaceri vor fi nevoite să își reducă activitatea. În unele cazuri, măsurile ar putea merge până la restructurări sau închideri. Asta înseamnă un risc real pentru stabilitatea locurilor de muncă. Tot mai mulți angajați ar putea resimți direct efectele acestei crize.

Au ajuns românii să facă economie chiar și la mâncare

Reducerea cheltuielilor nu mai vizează doar serviciile sau timpul liber, ci a ajuns și la consumul de bază. Vânzările de alimente au scăzut cu 6,5%, coborând la un nivel comparabil cu cel din perioada pandemiei. Este un semnal clar că se resimte tot mai puternic în viața de zi cu zi. Românii nu mai taie doar din ieșiri sau vacanțe, ci încep să fie mai atenți chiar și la produsele esențiale.

Mulți aleg variante mai ieftine, reduc cantitățile sau își schimbă obiceiurile de cumpărare. Această schimbare arată cât de mult s-a modificat comportamentul de consum într-un timp scurt. avertizează că efectele pot fi de durată. Dacă tendința continuă, impactul asupra economiei ar putea deveni tot mai vizibil și mai greu de reversat, potrivit sursei menționate.