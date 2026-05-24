România se află peste media europeană în ceea ce privește munca de noapte. Aproximativ 15% dintre angajați lucrează după ora 18:00 și până târziu în noapte, potrivit .

De ce aleg tot mai mulți români programul de seară

Tot mai mulți români aleg să lucreze după ora 18:00. Unii aleg să lucreze seara pentru venituri mai mari și un program mai flexibil. Alții își adaptează programul la fusul orar al companiilor din străinătate. , șoferii, angajații din HoReCa sau IT spun că turele de seară vin la pachet cu bani în plus și mai multă libertate.

„Eu lucrez pe timp de zi timp de 8 ore, iar seara pot varia evenimentele de la 4 ore la 5 ore, depinde. Ești mult mai bine plătit, adică sunt ore în plus pe care le muncești și evident ești plătit extra”, a declarat un tânăr pentru Știrile ProTV.

Un alt angajat spune că a ales programul de după-amiază pentru că nu se poate adapta turelor matinale: „Am ales fix după-amiaza pentru că am fost dimineața până recent și e groaznic, eu nu pot să mă trezesc la ora aia”.

Datele Institutului European pentru Egalitatea de Gen, prelucrate de Monitorul Social, arată că aproape 15% dintre angajații din România lucrează seara, în intervalul 18:00–22:00, sau în weekend. Procentul plasează țara noastră peste media europeană, care este de 12%. La nivelul Uniunii Europene, conduce clasamentul, cu aproape o treime dintre angajați activi după ora 18:00. Finlanda și Slovacia urmează în topul țărilor în care munca de seară este frecvent întâlnită. La polul opus se află Polonia și Lituania, unde munca de seară este mult mai rar întâlnită. Medicii atrag însă atenția că, pe termen lung, acest ritm de viață poate afecta sănătatea, provocând oboseală cronică, stres și tulburări de somn. În ce domenii se lucrează cel mai des după ora 18:00 Cele mai multe locuri de muncă de seară se regăsesc în domenii precum curieratul, transportul, logistica, industria alimentară și HoReCa. În aceste sectoare predomină contractele part-time sau colaborările pe proiect. În același timp, tot mai mulți angajați din IT ajung să lucreze până târziu pentru a se adapta fusului orar al companiilor din străinătate. Pentru mulți, principalul avantaj rămâne venitul suplimentar. „Motivul principal e sporul de noapte, cam asta ar fi singurul motiv, sincer, că activitatea e cam aceeași indiferent de oră, unde lucrez eu cel puțin”, a spus un manager dintr-o multinațională pentru sursa menționată.