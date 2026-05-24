România se află peste media europeană în ceea ce privește munca de noapte. Aproximativ 15% dintre angajați lucrează după ora 18:00 și până târziu în noapte, potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Gen.
Tot mai mulți români aleg să lucreze după ora 18:00. Unii aleg să lucreze seara pentru venituri mai mari și un program mai flexibil. Alții își adaptează programul la fusul orar al companiilor din străinătate. Curierii, șoferii, angajații din HoReCa sau IT spun că turele de seară vin la pachet cu bani în plus și mai multă libertate.
„Eu lucrez pe timp de zi timp de 8 ore, iar seara pot varia evenimentele de la 4 ore la 5 ore, depinde. Ești mult mai bine plătit, adică sunt ore în plus pe care le muncești și evident ești plătit extra”, a declarat un tânăr pentru Știrile ProTV.
Un alt angajat spune că a ales programul de după-amiază pentru că nu se poate adapta turelor matinale: „Am ales fix după-amiaza pentru că am fost dimineața până recent și e groaznic, eu nu pot să mă trezesc la ora aia”.
Programul de seară vine adesea cu venituri mai mari sau mai multă flexibilitate pentru angajați. Medicii atrag însă atenția că acest stil de viață poate avea efecte serioase asupra sănătății.
Specialiștii spun că organismul este afectat atunci când orele de odihnă sunt amânate constant, mai ales că ora recomandată pentru somn este în jurul orei 22:00. Munca prelungită după ora 20:00 poate duce, în timp, la probleme cardiovasculare, dereglări hormonale și chiar obezitate.
În plus, programul atipic afectează și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Mulți ajung să petreacă tot mai puțin timp cu familia sau să își sacrifice odihna pentru a face față ritmului de lucru.