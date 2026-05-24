Tot mai mulți angajați români lucrează după ora 18:00. Motivele din spatele fenomenului și riscurile pentru sănătate

Ana Beatrice
24 mai 2026, 21:04
Sursa Foto: magnific.com
Cuprins
  1. De ce aleg tot mai mulți români programul de seară
  2. În ce domenii se lucrează cel mai des după ora 18:00
  3. Cum afectează sănătatea munca până târziu în noapte

România se află peste media europeană în ceea ce privește munca de noapte. Aproximativ 15% dintre angajați lucrează după ora 18:00 și până târziu în noapte, potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Gen.

De ce aleg tot mai mulți români programul de seară

Tot mai mulți români aleg să lucreze după ora 18:00. Unii aleg să lucreze seara pentru venituri mai mari și un program mai flexibil. Alții își adaptează programul la fusul orar al companiilor din străinătate. Curierii, șoferii, angajații din HoReCa sau IT spun că turele de seară vin la pachet cu bani în plus și mai multă libertate.

„Eu lucrez pe timp de zi timp de 8 ore, iar seara pot varia evenimentele de la 4 ore la 5 ore, depinde. Ești mult mai bine plătit, adică sunt ore în plus pe care le muncești și evident ești plătit extra”, a declarat un tânăr pentru Știrile ProTV.

Un alt angajat spune că a ales programul de după-amiază pentru că nu se poate adapta turelor matinale: „Am ales fix după-amiaza pentru că am fost dimineața până recent și e groaznic, eu nu pot să mă trezesc la ora aia”.

Datele Institutului European pentru Egalitatea de Gen, prelucrate de Monitorul Social, arată că aproape 15% dintre angajații din România lucrează seara, în intervalul 18:00–22:00, sau în weekend. Procentul plasează țara noastră peste media europeană, care este de 12%.

La nivelul Uniunii Europene, Grecia conduce clasamentul, cu aproape o treime dintre angajați activi după ora 18:00. Finlanda și Slovacia urmează în topul țărilor în care munca de seară este frecvent întâlnită. La polul opus se află Polonia și Lituania, unde munca de seară este mult mai rar întâlnită. Medicii atrag însă atenția că, pe termen lung, acest ritm de viață poate afecta sănătatea, provocând oboseală cronică, stres și tulburări de somn.

În ce domenii se lucrează cel mai des după ora 18:00

Cele mai multe locuri de muncă de seară se regăsesc în domenii precum curieratul, transportul, logistica, industria alimentară și HoReCa. În aceste sectoare predomină contractele part-time sau colaborările pe proiect. În același timp, tot mai mulți angajați din IT ajung să lucreze până târziu pentru a se adapta fusului orar al companiilor din străinătate.

Pentru mulți, principalul avantaj rămâne venitul suplimentar. „Motivul principal e sporul de noapte, cam asta ar fi singurul motiv, sincer, că activitatea e cam aceeași indiferent de oră, unde lucrez eu cel puțin”, a spus un manager dintr-o multinațională pentru sursa menționată.

Fenomenul este și mai vizibil în rândul persoanelor care lucrează pe cont propriu. Aproape 20% dintre români spun că au activitate seara, potrivit datelor analizate. Specialiștii în recrutare explică faptul că presiunea costurilor tot mai mari îi împinge pe oameni să caute surse suplimentare de venit.
„Sunt tot mai mulți cei care nu fac față cheltuielilor lunare și au nevoie să își suplimenteze veniturile. Cei mai mulți aleg încă un job, de regulă part-time, pe care îl fac în paralel cu jobul principal, iar asta înseamnă să lucreze seara sau în weekend”, a mai explicat un reprezentant al unei platforme de recrutare.

Cum afectează sănătatea munca până târziu în noapte

Programul de seară vine adesea cu venituri mai mari sau mai multă flexibilitate pentru angajați. Medicii atrag însă atenția că acest stil de viață poate avea efecte serioase asupra sănătății.

Specialiștii spun că organismul este afectat atunci când orele de odihnă sunt amânate constant, mai ales că ora recomandată pentru somn este în jurul orei 22:00. Munca prelungită după ora 20:00 poate duce, în timp, la probleme cardiovasculare, dereglări hormonale și chiar obezitate.

În plus, programul atipic afectează și echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Mulți ajung să petreacă tot mai puțin timp cu familia sau să își sacrifice odihna pentru a face față ritmului de lucru.

