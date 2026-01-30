Par obosiți înainte să apuce să trăiască. Tot mai mulți de 20 de ani spun că se simt ca la 60. Sunt storși de energie, copleșiți emoțional și fără vlagă. Pentru ei, „vârsta e doar un număr” nu mai e o vorbă optimistă, ci o realitate apăsătoare.

Specialiștii explică faptul că această stare este firească într-o lume care funcționează pe viteză maximă. Rețelele sociale impun standarde nerealiste, iar presiunea de a reuși apare mult prea devreme.

De tinerii de 20 de ani se simt ca şi cum ar avea 60

Oboseala extremă, lipsa motivației și senzația că fiecare zi seamănă cu precedenta îi aduc pe tot mai mulți tineri în cabinetele de terapie. Au doar 20–25 de ani, dar se simt deja „îmbătrâniți”.

„Nu am avut energie deloc, m-am simţit foarte moleşită, am avut o dificultate să mă ridic din pat. Simţeam că n-am chef de nimic”, a declrarat o tânără pentru observatornews.ro.