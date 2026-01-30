B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
30 ian. 2026, 18:24
Sursă Foto: freepik.com
  1. De tinerii de 20 de ani se simt ca şi cum ar avea 60
  2. De ce, după 30 de ani, începem să ne simțim din nou tineri

Par obosiți înainte să apuce să trăiască. Tot mai mulți tineri de 20 de ani spun că se simt ca la 60. Sunt storși de energie, copleșiți emoțional și fără vlagă. Pentru ei, „vârsta e doar un număr” nu mai e o vorbă optimistă, ci o realitate apăsătoare.

Specialiștii explică faptul că această stare este firească într-o lume care funcționează pe viteză maximă. Rețelele sociale impun standarde nerealiste, iar presiunea de a reuși apare mult prea devreme.

De tinerii de 20 de ani se simt ca şi cum ar avea 60

Oboseala extremă, lipsa motivației și senzația că fiecare zi seamănă cu precedenta îi aduc pe tot mai mulți tineri în cabinetele de terapie. Au doar 20–25 de ani, dar se simt deja „îmbătrâniți”.

„Nu am avut energie deloc, m-am simţit foarte moleşită, am avut o dificultate să mă ridic din pat. Simţeam că n-am chef de nimic”, a declrarat o tânără pentru observatornews.ro.

Specialiștii aud tot mai des astfel de mărturisiri și spun clar că nu e dramatism și nici alint. Fenomenul se numește „îmbătrânire subiectivă” și este bine documentat în psihologie. Presiunea de la locul de muncă și avalanșa de informații devin tot mai greu de gestionat. La acestea se adaugă ritmul alert al vieții și comparațiile constante din social media, care împing mulți tineri spre stres cronic și epuizare emoțională. De aici apare automat și senzația de bătrânețe.

„Simt un copy-paste al fiecărei zile în parte. Când vin la cabinet și îi intreb: „Ce e relevant din această săptămână?” Ei spun că: „Mai nimic nu am facut.” E aceeasi monotonie zilnică, serviciu-casă. Ca nişte bătrâni. Efectic rămaşi în pat si foarte, foarte putine activităţi”, a explicat un psiholog.

De ce, după 30 de ani, începem să ne simțim din nou tineri

După vârsta de 25–30 de ani, fenomenul se inversează surprinzător. Mulți adulți ajung să se simtă mai tineri decât arată în buletin. Psihologii spun că tinerețea psihologică nu are legătură cu energia inepuizabilă. Este vorba despre flexibilitate, curiozitate și capacitatea de a-ți permite să încetinești atunci când simți că ai nevoie.

Contează micile obiceiuri zilnice. Mișcarea, ieșirile cu prietenii, o cafea băută în tihnă sau simpla recunoștință pentru propria viață fac diferența. „Să mergem la sală, iesim în weekend cu prietenii, iesim la o cafea. Recunostinta fata de viata noastra e extrem, extrem de imporanta si e o stare de bine si chiar de longevitate”, a mai transmis psihologul.

Un rol esențial îl are și somnul. Studiile arată că doar două nopți cu somn scurt, de aproximativ patru ore, îi fac pe oameni să se simtă cu patru-cinci ani mai „bătrâni”. Diferența apare față de cei care dorm opt–nouă ore pe noapte. Cu alte cuvinte, felul în care trăim și ne îngrijim influențează direct vârsta pe care o simțim.

