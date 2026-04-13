Trafic aglomerat pe autostrada A1 după Paște. Ce rute alternative sunt recomandate pentru șoferi

13 apr. 2026, 18:45
Sursa Foto: Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Cuprins
  2. Ce a semnalat Infotrafic
  4. Cum afectează circulația această aglomerare
  5. Ce măsuri sau recomandări sunt menționate
  6. Ce rute alternative sunt recomandate pentru autostrada A1

Infotrafic a semnalat trafic aglomerat pe autostrada A1 București – Pitești. Aglomerarea a fost raportată pe sensul către București al autostrăzii A1, dar circulația este aglomerată și pe A2, A3 și DN1.

Ce a semnalat Infotrafic

Infotrafic a semnalat existența unui trafic aglomerat pe autostrada A1. Raportul menționează în termeni generali că pe autostrada A1 se înregistrează un flux de trafic intens care determină încetiniri și coloane de vehicule.

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că, la ora 16:30, se înregistrau valori de trafic ridicate pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul de mers spre Capitală, dar nu sunt evenimente rutiere în desfășurare. Cele mai aglomerate tronsoane kilometrice sunt 29-30, 44-49, 87-91, 102-106, fiind formate coloane de autovehicule, pe alocuri în staționare. Pentru Autostrada A1 Pitești-București, se recomandă ca rută alternativă Pitești-DN 7-Găești-Chitila-București.

Cum afectează circulația această aglomerare

Aglomerarea pe autostrada A1 conduce la încetiniri ale traficului și formarea de coloane de autovehicule. Dinamica circulației este afectată pe tronsonul autostrăzii A1, ceea ce implică timpi de parcurgere mai mari pentru utilizatorii acestei artere.

Șoferii care urmează să parcurgă autostrada A1 ar trebui să ia în calcul aceste întârzieri atunci când își planifică deplasările.

De asemenea, aglomerație se înregistrează și pe celelalte artere rutiere principale: A2 București – Constanța: trafic îngreunat în zona localităților Fundulea și Brănești, pe sensul de deplasare spre Capitală; A3 București – Ploiești: trafic intens pe sensul de mers spre București, între localitățile Dumbrava și Moara Vlăsiei; A7 Ploiești – Adjud: trafic intens pe sensul de mers dinspre Buzău către Pitești, în zona localității Baba Ana; DN1 Ploiești – Brașov: coloană de autovehicule pe sensul de mers Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și în zona localității Posada. Pe celălalt sens de mers este semnalată aglomerație pe raza stațiunilor Poiana Țapului și Bușteni, relatează Ziare.com.

Pe DN 7 Pitești – Sibiu traficul este oprit pe ambele sensuri în zona localității Tuțulești, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Este formată coloană de autovehicule între localitățile Călimănești și Robești. Polițiștii acționează pentru fluidizarea traficului pe toate arterele rutiere importante la nivel național.

Ce măsuri sau recomandări sunt menționate

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere: București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov; București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov; București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov; București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

„Pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative. Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus. Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție! Nu opriți în mod nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi! În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”, au transmis polițiștii rutieri.

Ce rute alternative sunt recomandate pentru autostrada A1

Pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mari de așteptare, generate de volumul mare de trafic pe Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, Poliția Română recomandă rutele alternative DN 7 Pitești-Topoloveni-Găești-Titu-București cu acces din zona km 115; DJ 702G ieșire cu acces din A1 prin următoarele noduri rutiere: km 106, km 102, km 98, km 94, km 86 cu continuare pe DN 61 direcția către Petrești-Uliești-Corbii Mari-Vânătorii Mici, Crevedia, Bolintin Vale, Bolintin Deal, Ciorogârla, București; DN 61 cu acces din A1 prin următoarele noduri rutiere (ieșiri) aflate la km 70, km 64, km 49, km 44; DJ 601 cu acces din A1 prin urmatoarele noduri rutiere: km 30, km 23 (direcție Bolintin Vale, Bolintin Deal, Ciorogârla).

