Poliția rutieră propune care se întorc din vacanța de Paște, petrecută în stațiunile de pe Valea Prahovei, mai multe rute alternative la DN 1.

Pe 13 aprilie, cei mai mulți dintre români se întorc spre București din stațiunile de pe . Ca în fiecare an, în contextul zilelor de sărbătoare, sensul de drum dinspre Brașov spre Ploiești și spre București este foarte aglomerat. În aceste condiții, poliția rutieră propune o serie de rute alternative celor care nu doresc să-și petreacă cea de-a doua zi de în trafic.

Poliția rutieră avertizează cu privire la traficul aglomerat

a început să se aglomereze, pe DN 1, luni, 13 aprilie, în jurul orelor 13:00, după prânz când românii au început să revină spre București. Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, circulaţia se desfăşoară cu dificultate, pe Valea Prahovei, pe direcţia Braşov – Bucureşti, începând cu localitatea Predeal, a informat IPJ Braşov.

În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluenţe, au fost constituite dispozitive de informare a participanţilor la trafic. Polițiștii au propus mai multe rute alternative pentru cei care nu doresc să-și petreacă cea de-a doua zi a Paștelui pe șosea. Mai multe patrule au fost scoase pe teren în puncte de interes pentru a furniza informații:

în municipiul Braşov, zona Dârste;

în Staţiunea Predeal, la intersecţia DN 1 cu DN73A;

la intersecţia DN 73 cu DN 73A (Râşnov).

Rute alternative la DN 1, pe Valea Prahovei

Pentru a reduce riscurile producerii de incidente în trafic, Poliţia Braşov recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren, precum şi semnalizarea rutieră temporară. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să-şi planifice din timp traseul şi să ia în calcul rutele alternative pentru evitarea zonelor aglomerate.

O altă recomandare pentru cei care se întorc din vacanță este să-şi adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă. Totodată se recomandă evitarea unor manevre de depăşire riscante și manifestarea unei atitudini prudente în trafic.

Autoritățile rutiere au recomandat șoferilor mai multe rute alternative la DN1, pe Valea Prahovei. Este vorba despre:

DN 1A (Braşov – Săcele – Cheia – Ploieşti);

DN 73 (Bran – Câmpulung – Piteşti);

DN 71 (Sinaia – Târgovişte – Bucureşti).

Poliţia Braşov recomandă conducătorilor auto să consulte surse oficiale de informare precum . Aici pot fi găsite informții actualizate cu privire la zonele aglomerate şi căile de acces alternative.