B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)

Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)

Ana Maria
06 oct. 2025, 16:40
Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Breaking News Giurgiu
Cuprins
  1. Trafic blocat pe A1. Unde a luat foc TIR-ul
  2. Ce transporta TIR-ul și cum au reacționat pompierii
  3. Ce recomandă autoritățile

Trafic blocat pe A1. Un TIR încărcat cu parchet a luat foc pe Autostrada A1, în zona Ciorogârla, județul Ilfov. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, iar pompierii intervin cu două autospeciale pentru stingerea incendiului.

Trafic blocat pe A1. Unde a luat foc TIR-ul

Traficul rutier este blocat în acest moment pe Autostrada A1 București–Pitești, după ce un TIR aflat în mers a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs la kilometrul 15, pe sensul de mers către Pitești, în localitatea Ciorogârla, județul Ilfov.

Trafic blocat pe A1 b1tv.ro
Sursa foto: Captura foto Waze

Potrivit informațiilor, șoferul ansamblului a observat incendiul în timp ce se afla la volan. Acesta a tras imediat pe banda de urgență și a sunat la numărul unic de urgență 112.

Ce transporta TIR-ul și cum au reacționat pompierii

Flăcările s-au extins rapid, fiind alimentate de parchetul pe care autovehiculul îl transporta. În scurt timp, zona a fost cuprinsă de un fum dens, vizibil de la distanță, potrivit Breaking News Giurgiu.

La fața locului au intervenit urgent două autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF). Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și pentru a împiedica extinderea acestuia.

Autoritățile au transmis că incendiul s-a produs în zona mediană a autostrăzii, iar coloanele de mașini s-au întins pe câțiva kilometri. Din fericire, șoferul TIR-ului a reușit să se salveze la timp și nu au fost raportate victime.

Echipajele de intervenție care au ajuns la fața locului au intervenit pentru răcirea zonei și degajarea carosabilului, urmând ca circulația pe Autostrada A1 București–Pitești să fie reluată treptat, după ce operațiunile de stingere și curățare vor fi finalizate.

Ce recomandă autoritățile

Pentru a permite intervenția echipajelor specializate, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de circulație. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele ocolitoare până la reluarea traficului.

Tags:
Citește și...
Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
Eveniment
Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
Eveniment
Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală
Eveniment
Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală
Cum scăpăm de mirosurile neplăcute din casă. Metode simple și eficiente pentru un aer proaspăt
Eveniment
Cum scăpăm de mirosurile neplăcute din casă. Metode simple și eficiente pentru un aer proaspăt
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Eveniment
Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”. Ce legumă de toamnă recomandă medicul
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Eveniment
Lavoarele care transformă orice baie într-un spa modern
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Eveniment
Sorin Oprescu, plasat sub control judiciar în Grecia. Ce a declarat (VIDEO)
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Eveniment
Bucureștenii vor avea căldură. Ce a anunțat Termoenergetica
Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?
Eveniment
Sindromul accidentului vascular cerebral din salonul de înfrumusețare: cum se poate transforma un moment de relaxare într-o tragedie?
Ultima oră
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:35 - Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:24 - Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
16:08 - PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
15:57 - Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic
15:27 - Calcul: Ce pensie vor primi pensionarii, până în 2030. Află cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală