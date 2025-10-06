Trafic blocat pe A1. Un încărcat cu parchet a luat foc pe Autostrada A1, în zona Ciorogârla, județul Ilfov. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, iar pompierii intervin cu două autospeciale pentru stingerea incendiului.

Trafic blocat pe A1. Unde a luat foc TIR-ul

Traficul rutier este blocat în acest moment pe Autostrada A1 București–Pitești, după ce un TIR aflat în mers a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs la kilometrul 15, pe sensul de mers către Pitești, în localitatea Ciorogârla, județul Ilfov.

Potrivit informațiilor, șoferul ansamblului a observat incendiul în timp ce se afla la volan. Acesta a tras imediat pe banda de urgență și a sunat la numărul unic de urgență 112.

Ce transporta TIR-ul și cum au reacționat pompierii

Flăcările s-au extins rapid, fiind alimentate de parchetul pe care autovehiculul îl transporta. În scurt timp, zona a fost cuprinsă de un fum dens, vizibil de la distanță, potrivit .

La fața locului au intervenit urgent două autospeciale cu apă și spumă ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF). Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și pentru a împiedica extinderea acestuia.

Autoritățile au transmis că incendiul s-a produs în zona mediană a autostrăzii, iar coloanele de mașini s-au întins pe câțiva kilometri. Din fericire, șoferul TIR-ului a reușit să se salveze la timp și nu au fost raportate victime. Echipajele de intervenție care au ajuns la fața locului au intervenit pentru răcirea zonei și degajarea carosabilului, urmând ca circulația pe Autostrada A1 București–Pitești să fie reluată treptat, după ce operațiunile de stingere și curățare vor fi finalizate.

Ce recomandă autoritățile

Pentru a permite intervenția echipajelor specializate, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de circulație. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele ocolitoare până la reluarea traficului.