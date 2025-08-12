B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului

Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 17:51
Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Anchetatorii DIICOT au oprit un transport important de droguri după ce suspectul, un bărbat de 60 de ani din Portugalia, ar fi introdus în România un kilogram de cocaină, o parte din marfă fiind deja pregătită pentru vânzare.

Cuprins:

  • Cum a fost prins portughezul
  • Captură de sute de grame în flagrant

Cum a fost prins portughezul

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul Teritorial Neamț au transmis că au reținut un cetățean portughez în vârstă de 60 de ani, acuzat de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară a acestora.

Ancheta a arătat că, în aprilie 2025, bărbatul ar fi adus în România aproximativ un kilogram de cocaină, având intenția de a o vinde în județele Vaslui, Neamț și Iași.

Captură de sute de grame în flagrant

Pe 11 august 2025, suspectul a fost prins în flagrant în municipiul Roman, având asupra sa aproximativ 360 de grame de cocaină pregătite pentru vânzare.

Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Neamț, cerând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, potrivit comunicatului DIICOT, citat de către Observator.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
Eveniment
Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
Eveniment
Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat
Eveniment
Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Eveniment
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Noi informații în cazul localnicilor evacuați din Salina Praid. Aceștia pot reveni acasă, începând cu 13 august. Ce a transmis Instituția Prefectului
Eveniment
Noi informații în cazul localnicilor evacuați din Salina Praid. Aceștia pot reveni acasă, începând cu 13 august. Ce a transmis Instituția Prefectului
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Eveniment
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Eveniment
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Externe
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Ultima oră
20:00 - Ministrul Bogdan Ivan, explicații după ce și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: “Am zeci de fini. Omul ăsta înțelege administrație””
19:59 - Ce să faci dacă ți se descarcă bateria la ATV pe drum
19:45 - Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
19:40 - Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
19:17 - Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
19:17 - Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
19:12 - Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița
18:59 - Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
18:48 - Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
18:48 - Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii