Trafic de droguri la Oradea, unde trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au fost prinși în flagrant în timp ce vindeau 200 de grame de droguri de mare risc.

Trafic de droguri în municipiul Oradea

Trei tineri din Oradea, cu vârste între 18 şi de 24 de ani, au fost arestaţi preventiv sub acuzația de trafic de droguri. Anchetatorii i-au prins în flagrant când tranzacţionau 200 de grame de droguri de mare risc, pentru suma de 13.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presă, ancheta este derulată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii .

„În seara de 10 februarie 2026, persoanele în cauză au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Oradea, în timp ce ar fi tranzacţionat aproximativ 200 de grame de substanţă cristalină 4 CMC, drog de mare risc, pentru 13.000 de lei”, se arată în comunicat.

Inițial, cei trei tineri au fost reținuți pentru audieri, după care Tribunalul Bihor a dispus să fie pentru 30 de zile. Ei vor fi cercetați, în continuare pentru pentru trafic de droguri de mare risc.

Traficanți reținuți în Arad

Într-un alt caz, petrecut în Arad, șase bărbați și o femeie – unii membri ai aceleiași familii – sunt anchetați pentru trafic de droguri într-un alt dosar gestionat de DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Arad. Cele șapte persoane au vârste cuprinse între 16 și 56 de ani.

Autoritățile au inițiat mai multe percheziții, după depistarea acestora, ocazie cu care au confiscat mai multe doze de droguri. De asemenea, au fost confiscate și sume de bani, peste zece mii de lei și o mie de euro. Potrivit probelor, trei membri ai aceleiași familii, ajutați de o minoră, ar fi vândut stupefiante în mod repetat.

La o singură tranzacție, aceștia încasau între 150 și aproape 2.000 de lei. Mai mult, ei ar fi devenit și furnizori pentru alți dealeri, care revindeau apoi marfa către consumatori.

În acest caz, cinci persoane au fost arestate preventiv, iar alta a fost plasată în pentru 30 de zile. Cea de-a șaptea persoană a primit control judiciar.