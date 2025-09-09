Începând cu seara de marți, traficul rutier pe DN1, în zona Otopeni, va fi restricționat până la terminarea lucrărilor la viitoarea stație de metrou de pe Magistrala 6, care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Otopeni.

Cuprins:

Cum se va desfășura circulația pe perioada restricției Pentru ce rute alternative pot opta șoferii Ce le recomandă polițiștii șoferilor

Cum se va desfășura circulația pe perioada restricției

Restricţia de trafic se va ridica abia după finalizarea lucrărilor la viitoarea stație de de pe Magistrala 6. Până atunci, parapetul median va fi repoziționat, iar fiecare sens de deplasare va fi format din două benzi. Totodată, și accesul auto către strada 23 August din DN 1 va fi restricţionat.

O parte a traficului pe direcţia Bucureşti-Ploieşti va fi deviat pe reţeaua stradală a oraşului Otopeni: DN 1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeş – strada Traian – strada Oituz – DN 1 (kilometrul 14 + 650 metri), relatează .

Circulaţia pietonilor se va desfășura, de asemenea, pe trasee provizorii.

Pentru ce rute alternative pot opta șoferii

Șoferii care se deplasează spre localitatea pot opta pentru ruta alternativă: DN 1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August.

Cei care vin din Otopeni și se îndreaptă spre DN 1 pot alege să se deplaseze pe traseul: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz/strada Mărăşeşti.

Ce le recomandă polițiștii șoferilor

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să respecte restricţiile de trafic, să reducă viteza în zona lucrărilor, să fie foarte atenți la schimbarea benzilor și să își semnalizeze din timp intenția. De asemenea, să evite executarea oricărei manevre care i-ar putea pune în pericol pe ei sau pe ceilalți participanți la trafic.