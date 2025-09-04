Poliția de Frontieră anunță că, în dimineața zilei de 5 septembrie, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată pentru 45 de minute. Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de semnalizare a lucrărilor de reparații.

Cuprins:

Intervalul orar și motivul suspendării

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis că în data de 05.09.2025, între orele 06:30 și 07:15, traficul pe Podul Prieteniei va fi complet oprit în ambele sensuri.

„Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații”, se arată în , potrivit Poliției de Frontieră.

Recomandări și rute alternative

Autoritățile reamintesc că lucrările la infrastructura podului continuă, iar traficul este alternativ pe o singură bandă. Pentru a evita blocajele, li se recomandă să folosească punctele de trecere din județele învecinate:

Dolj: Calafat

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră”, se mai precizează în comunicat, potrivit Poliției de Frontieră.