Acasa » Eveniment » Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie

Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 21:45
Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
Podul Prieteniei

Poliția de Frontieră anunță că, în dimineața zilei de 5 septembrie, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată pentru 45 de minute. Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de semnalizare a lucrărilor de reparații.

Cuprins:

  • Intervalul orar și motivul suspendării
  • Recomandări și rute alternative

Intervalul orar și motivul suspendării

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis că în data de 05.09.2025, între orele 06:30 și 07:15, traficul pe Podul Prieteniei va fi complet oprit în ambele sensuri.

„Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații”, se arată în informarea transmisă de autorități, potrivit Poliției de Frontieră.

Recomandări și rute alternative

Autoritățile reamintesc că lucrările la infrastructura podului continuă, iar traficul este dirijat alternativ pe o singură bandă. Pentru a evita blocajele, șoferilor li se recomandă să folosească punctele de trecere din județele învecinate:

  • Dolj: Calafat
  • Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași: Călărași
  • Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră”, se mai precizează în comunicat, potrivit Poliției de Frontieră.

