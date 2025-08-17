Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație

Circulaţia feroviară între Medgidia şi Mircea Vodă a fost oprită temporar duminică din cauza unui incendiu de vegetaţie, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Incendiu de vegetație grav

„În urma incendiului violent de vegetaţie produs astăzi, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Medgidia, circulaţia feroviară pe secţia Medgidia – Mircea Vodă a fost temporar suspendată începând cu ora 16:00, pentru a permite intervenţia echipajelor de pompieri.

Din motive de siguranţă, la ora 16:17, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenţie să poată acţiona în condiţii optime”, .

Reluarea circulaţiei feroviare se va face numai după finalizarea intervenţiei pompierilor şi verificarea infrastructurii, pentru a garanta desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă.

Care sunt trenurile afectate

Potrivit CFR Călători, şase trenuri sunt afectate de oprirea circulaţiei feroviare în această zonă, respectiv IR 1682 Constanţa-Bucureşti Nord;

IR 1996 Constanţa-Craiova; IR 16093 Bucureşti Nord-Constanţa; IR 16088 Constanţa-Bucureşti Nord; R 8010 Constanţa-Bucureşti Nord;

R 8652 Constanţa-Tulcea Oraş.

Echipele de intervenţie ISU intervin la faţa locului pentru stingerea incendiului. Circulaţia în zona afectată se desfăşoară în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

CFR SA a anunţat că monitorizează permanent situaţia şi va reveni cu noi actualizări pe măsura evoluţiei acţiunilor de intervenţie.