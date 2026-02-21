B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Traficul rutier, dat peste cap de ninsori. Blocaj semnificativ spre Bulgaria și localități întregi în beznă (VIDEO)

Traficul rutier, dat peste cap de ninsori. Blocaj semnificativ spre Bulgaria și localități întregi în beznă (VIDEO)

Ana Beatrice
21 feb. 2026, 22:16
Traficul rutier, dat peste cap de ninsori. Blocaj semnificativ spre Bulgaria și localități întregi în beznă (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - Facebook / Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Cuprins
  1. De ce s-a format o coloană uriașă de TIR-uri la Podul Prieteniei
  2. Ce probleme au provocat ninsorile în mai multe județe din țară

Traficul rutier se desfășoară cu mari dificultăți pe DN5, în zona de dinaintea Podului Prieteniei. În zonă s-a format un blocaj semnificativ, iar circulația este serios îngreunată. Coloanele de autovehicule se întind pe porțiuni lungi, iar șoferii sunt nevoiți să aștepte mult pentru a putea înainta.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), situația este generată de lucrările care au loc pe partea bulgară a podului.

De ce s-a format o coloană uriașă de TIR-uri la Podul Prieteniei

Un blocaj de aproximativ 14 kilometri s-a format pe DN5, în urma ninsorilor recente. Autocamioanele staționează ore întregi pe partea românească, în așteptarea traversării frontierei. Șoferii sunt nevoiți să aștepte în condiții dificile, fără posibilitatea de a traversa frontiera, din cauza lucrărilor care au loc pe partea bulgară a podului.

„Din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului, autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc. Această situaţie îngreunează inclusiv activitatea de deszăpezire a DN5”, precizează CNAIR pe pagina de Facebook.

Reprezentanții CNAIR avertizează că această situație afectează inclusiv intervențiile utilajelor de deszăpezire. Acestea se desfășoară cu dificultate printre coloanele de vehicule staționate.

În același timp, echipele de drumari intervin permanent pe DN22, între Râmnicu Sărat și Brăila. Se acționează cu utilaje și material antiderapant pentru menținerea carosabilului practicabil. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență, să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță, pentru a evita producerea unor incidente.

Ce probleme au provocat ninsorile în mai multe județe din țară

Intervențiile de urgență continuă în mai multe zone, după ce trei autovehicule au rămas blocate în zăpadă. În acestea se aflau șapte persoane, în județele Călărași, Ilfov și în București. Echipele de salvatori acționează pentru deblocarea acestora, în condițiile în care stratul de zăpadă depus pe carosabil a îngreunat serios circulația.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la acest moment nu sunt autostrăzi închise din cauza vremii sau a unor accidente rutiere. În schimb, problemele persistă în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică. Avarii au fost raportate în șapte localități din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Teleorman, afectând peste 2.100 de consumatori.

În paralel, traficul rămâne închis pe două tronsoane de drum național. Alte 20 de drumuri județene din mai multe zone afectate de viscol și ninsoare sunt, de asemenea, închise.

Tags:
Citește și...
Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară
Eveniment
Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară
Un nou pas important! Ucraina, România și Republica Moldova pun bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională (FOTO)
Eveniment
Un nou pas important! Ucraina, România și Republica Moldova pun bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională (FOTO)
Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial
Eveniment
Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial
România îmbătrânește văzând cu ochii. Tinerii pleacă, iar satele rămân pustii: „Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”
Eveniment
România îmbătrânește văzând cu ochii. Tinerii pleacă, iar satele rămân pustii: „Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”
Generația Z, sub nivelul părinților la IQ. Avertismentul dur al specialiștilor despre inteligența artificială: „Să mai folosim și creierul nostru”
Eveniment
Generația Z, sub nivelul părinților la IQ. Avertismentul dur al specialiștilor despre inteligența artificială: „Să mai folosim și creierul nostru”
Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus
Eveniment
Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus
Povestea tinerei din Filipine care studiază diplomația în limba română la București: „Partea cea mai dificilă este…”
Eveniment
Povestea tinerei din Filipine care studiază diplomația în limba română la București: „Partea cea mai dificilă este…”
Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV
Eveniment
Trump: planul Groenlanda, duminică, ora 18:00, pe B1TV
Consiliul Județean Ilfov, apel la prudență în trafic în condiții de iarnă. Recomandările autorităților pentru șoferi
Eveniment
Consiliul Județean Ilfov, apel la prudență în trafic în condiții de iarnă. Recomandările autorităților pentru șoferi
Lăsata Secului și începutul Postului Paștelui 2026. Tradiții și obiceiuri păstrate de români
Eveniment
Lăsata Secului și începutul Postului Paștelui 2026. Tradiții și obiceiuri păstrate de români
Ultima oră
00:00 - Dan Negru, dezamăgit de Eurovision. Ce crede cu adevărat despre concurs: „Acum e un festival care promovează diversitatea sexuală și strategii geopolitice”
23:40 - Preţurile florilor îi pun pe gânduri pe români. Câți bani a ajuns să coste un buchet în această primăvară
22:58 - Un nou pas important! Ucraina, România și Republica Moldova pun bazele Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională (FOTO)
21:28 - Postul Paştelui vine cu preţuri record la legume şi fructe. Mulţi români nu şi le mai permit
20:50 - Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”
20:32 - Pisica transilvană cucerește lumea. Prima rasă românească ar putea fi recunoscută oficial
19:48 - România îmbătrânește văzând cu ochii. Tinerii pleacă, iar satele rămân pustii: „Acum arunci cu praștia după un copil, ca să-l vezi”
19:07 - Generația Z, sub nivelul părinților la IQ. Avertismentul dur al specialiștilor despre inteligența artificială: „Să mai folosim și creierul nostru”
18:13 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22–28 februarie 2026. Previziuni importante pentru toate zodiile și mesaje despre destin (VIDEO)
16:21 - Un nou tip de concediu plătit pentru români. Cine ar putea primi 10 zile libere în plus