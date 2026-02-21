Reprezentanții CNAIR avertizează că această situație afectează inclusiv intervențiile utilajelor de deszăpezire. Acestea se desfășoară cu dificultate printre coloanele de vehicule staționate.

În același timp, echipele de drumari intervin permanent pe DN22, între Râmnicu Sărat și Brăila. Se acționează cu utilaje și material antiderapant pentru menținerea carosabilului practicabil. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență, să reducă viteza și să păstreze distanța de siguranță, pentru a evita producerea unor incidente.

Ce probleme au provocat ninsorile în mai multe județe din țară

Intervențiile de urgență continuă în mai multe zone, după ce trei autovehicule au rămas blocate în zăpadă. În acestea se aflau șapte persoane, în județele Călărași, Ilfov și în București. Echipele de salvatori acționează pentru deblocarea acestora, în condițiile în care stratul de zăpadă depus pe carosabil .

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la acest moment nu sunt autostrăzi închise din cauza vremii sau a unor accidente rutiere. În schimb, problemele persistă în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică. Avarii au fost raportate în șapte localități din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Teleorman, afectând peste 2.100 de consumatori.