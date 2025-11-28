O turistă elvețiană în vârstă de 20 de ani și partenerul ei au fost victimele unui atac de rechin taur în timp ce înotau în apropierea plajei Kylies, pe coasta de nord a statului New South Wales, Australia. Femeia a murit pe loc, iar bărbatul a suferit răni grave la picior.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 6:30, la o distanță mică de țărm. Conform autorităților locale și relatărilor martorilor, bărbatul a încercat să-și salveze partenera, însă atacul a fost extrem de violent, conform , citat de Adevărul.

Joshua Smyth, șeful serviciului de ambulanță din NSW, a declarat că garoul improvizat de un martor i-a salvat probabil viața bărbatului. El a fost ulterior transportat cu elicopterul Westpac la spitalul John Hunter. Acesta se află încă în stare gravă.

Măsuri de prevenție

Experții în faună marină au confirmat că atacul a fost provocat probabil de un rechin taur de mari dimensiuni, specie cunoscută pentru agresivitatea sa în apropierea țărmului. Profesorul Rob Harcourt de la Universitatea Macquarie a explicat că recinii taur mușcă rar mai mult de o persoană odată, dar în cazul în care simt amenințare sau caută pradă, pot ataca simultan mai multe persoane.

În urma tragediei, autoritățile australiene au instalat linii de pescuit „inteligente” pentru a identifica și captura rechinul implicat. În dimineața atacului, plaja Kylies nu era dotată cu tehnologie de detectare a rechinilor, iar dispozitivele amplasate în zonă nu au semnalat activitate neobișnuită.

Plajele, redeschise

Plajele Kylies, North Haven și Crowdy Bay au fost redeschise vineri, 28 noiembrie, după ce autoritățile au monitorizat zona cu drone și jet-ski-uri, fără a detecta prezența altor rechini.

Surf Life Saving NSW a anunțat că supravegherea aeriană va continua, mai ales în zonele Camden Haven și Crowdy Head, având în vedere temperaturile ridicate și fluxul de turiști așteptat pentru weekend.

Rechinul taur

Muzeul Australian consideră rechinul taur drept una dintre cele mai periculoase specii pentru oameni. Acesta este responsabil de majoritatea atacurilor în zona portului Sydney.

Autoritățile recomandă precauție sporită în timpul înotului și monitorizarea continuă a plajelor pentru a preveni incidente similare.