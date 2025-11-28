B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia

Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 10:37
Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia
Cuprins
  1. Cum s-a întâmplat totul
  2. Măsuri de prevenție
  3. Plajele, redeschise
  4. Rechinul taur

O turistă elvețiană în vârstă de 20 de ani și partenerul ei au fost victimele unui atac de rechin taur în timp ce înotau în apropierea plajei Kylies, pe coasta de nord a statului New South Wales, Australia. Femeia a murit pe loc, iar bărbatul a suferit răni grave la picior.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 6:30, la o distanță mică de țărm. Conform autorităților locale și relatărilor martorilor, bărbatul a încercat să-și salveze partenera, însă atacul a fost extrem de violent, conform The Guardian, citat de Adevărul.

Joshua Smyth, șeful serviciului de ambulanță din NSW, a declarat că garoul improvizat de un martor i-a salvat probabil viața bărbatului. El a fost ulterior transportat cu elicopterul Westpac la spitalul John Hunter. Acesta se află încă în stare gravă.

Măsuri de prevenție

Experții în faună marină au confirmat că atacul a fost provocat probabil de un rechin taur de mari dimensiuni, specie cunoscută pentru agresivitatea sa în apropierea țărmului. Profesorul Rob Harcourt de la Universitatea Macquarie a explicat că recinii taur mușcă rar mai mult de o persoană odată, dar în cazul în care simt amenințare sau caută pradă, pot ataca simultan mai multe persoane.

În urma tragediei, autoritățile australiene au instalat linii de pescuit „inteligente” pentru a identifica și captura rechinul implicat. În dimineața atacului, plaja Kylies nu era dotată cu tehnologie de detectare a rechinilor, iar dispozitivele amplasate în zonă nu au semnalat activitate neobișnuită.

Plajele, redeschise

Plajele Kylies, North Haven și Crowdy Bay au fost redeschise vineri, 28 noiembrie, după ce autoritățile au monitorizat zona cu drone și jet-ski-uri, fără a detecta prezența altor rechini.

Surf Life Saving NSW a anunțat că supravegherea aeriană va continua, mai ales în zonele Camden Haven și Crowdy Head, având în vedere temperaturile ridicate și fluxul de turiști așteptat pentru weekend.

Rechinul taur

Muzeul Australian consideră rechinul taur drept una dintre cele mai periculoase specii pentru oameni.  Acesta este responsabil de majoritatea atacurilor în zona portului Sydney.

Autoritățile recomandă precauție sporită în timpul înotului și monitorizarea continuă a plajelor pentru a preveni incidente similare.

Tags:
Citește și...
Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
Eveniment
Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
Eveniment
Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
Eveniment
Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Eveniment
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
Eveniment
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
Eveniment
România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Eveniment
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Eveniment
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei
Eveniment
Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei
Catalin Drula
Ultima oră
11:38 - Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
11:37 - Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
11:22 - Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
11:13 - Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
11:04 - Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
10:42 - Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
10:32 - Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
10:25 - Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
10:02 - Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri