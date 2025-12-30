B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Cluj: O cabană a luat foc. O femeie a fost găsită carbonizată

Tragedie în Cluj: O cabană a luat foc. O femeie a fost găsită carbonizată

Ana Maria
30 dec. 2025, 08:56
Tragedie în Cluj: O cabană a luat foc. O femeie a fost găsită carbonizată
Sursa foto: Facebook / @ISU Cluj
Cuprins
  1. Cum au acționat pompierii și cât de grav a fost incendiul
  2. Tragedie în Cluj. Care ar fi cauza probabilă a incendiului

Tragedie în Cluj! Noaptea trecută a fost marcată de o tragedie cumplită în localitatea Sava, comuna Pălatca. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit de urgență după ce o cabană din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Din păcate, intervenția s-a încheiat cu o descoperire tragică. O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a fost găsită carbonizată.

Cum au acționat pompierii și cât de grav a fost incendiul

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 22:40, iar spre locul tragediei au fost trimise echipaje de la Punctele de Lucru Mociu, Jucu și Gherla. La sosire, pompierii au constatat că incendiul se manifesta violent și generalizat la cabana din lemn, care avea aproximativ 15 metri pătrați. Flăcările au distrus construcția în totalitate, iar intervenția a durat până după miezul nopții.

„Din păcate, în interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani carbonizată. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 00.40”, a transmis ISU Cluj, potrivit site-ului actualdecluj.ro.

Tragedie în Cluj. Care ar fi cauza probabilă a incendiului

Primele informații arată că incendiul ar fi pornit de la un mijloc de încălzire defect, posibil de la un burlan deteriorat. Specialiștii atrag atenția că astfel de situații sunt frecvente iarna, când sobele improvizate, instalațiile defecte sau coșurile necurățate pot provoca adevărate tragedii.

Tragedia din localitatea Sava aduce din nou în atenție riscurile majore generate de folosirea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire în sezonul rece. Locuințele din lemn, cabanele sau casele vechi sunt extrem de vulnerabile atunci când instalațiile nu sunt verificate constant. Intervențiile pompierilor în astfel de situații sunt dificile, deoarece flăcările se extind foarte rapid, iar șansele de salvare scad considerabil. Comunitatea locală este profund marcată de pierderea femeii, iar autoritățile subliniază importanța măsurilor de prevenție pentru a evita tragedii similare pe viitor, mai ales în mediul rural, unde astfel de incidente apar frecvent.

Autoritățile le recomandă oamenilor să își verifice constant sistemele de încălzire pentru a evita situații dramatice similare.

Tags:
Citește și...
Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
Eveniment
Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
Eveniment
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
Eveniment
Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial
Eveniment
Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Eveniment
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Eveniment
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Eveniment
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Eveniment
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
Ultima oră
10:21 - Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
10:16 - Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
09:47 - Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
09:43 - Vremea azi, 30 decembrie 2025. Avertizările de vânt puternic continuă în cea mai mare parte a țării
09:19 - Premierul olandez, în vizită oficială în România. Dick Schoof se va întâlni cu Ilie Bolojan. Unde vor merge astăzi cei doi
09:04 - Germania, în febra artificiilor: cozi, vânzări record și avertismente înainte de Revelion (VIDEO)
08:25 - Urmează o iarnă total atipică în luna ianuarie. Ce se întâmplă cu vremea în România
08:24 - Confuzie și clarificări despre taxa de 25 de lei pe colete. Cine plătește și cine câștigă
07:35 - Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie. Cine câștigă și cine plătește mai mult din 2026
23:58 - Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial