Tragedie în Cluj! Noaptea trecută a fost marcată de o tragedie cumplită în localitatea Sava, comuna Pălatca. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit de urgență după ce o cabană din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Din păcate, intervenția s-a încheiat cu o descoperire tragică. O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a fost găsită carbonizată.

Cum au acționat pompierii și cât de grav a fost incendiul

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 22:40, iar spre locul tragediei au fost trimise echipaje de la Punctele de Lucru Mociu, Jucu și Gherla. La sosire, au constatat că incendiul se manifesta violent și generalizat la cabana din lemn, care avea aproximativ 15 metri pătrați. Flăcările au distrus construcția în totalitate, iar intervenția a durat până după miezul nopții.

„Din păcate, în interior a fost găsită o femeie de aproximativ 80 de ani carbonizată. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 00.40”, a transmis ISU Cluj, potrivit site-ului .

Tragedie în Cluj. Care ar fi cauza probabilă a incendiului

Primele informații arată că incendiul ar fi pornit de la un mijloc de încălzire defect, posibil de la un burlan deteriorat. Specialiștii atrag atenția că astfel de situații sunt frecvente iarna, când sobele improvizate, instalațiile defecte sau coșurile necurățate pot provoca adevărate tragedii.