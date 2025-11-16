B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat

Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
16 nov. 2025, 14:43
Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce arată primele informații
  3. Anchetă în desfășurare

O crimă șocantă a avut loc duminică dimineață în Galați, într-un cartier situat vizavi de sediul Inspectoratului Județean de Poliție. O tânără de 17 ani din Tecuci a fost găsită strangulată într-un apartament.

Ce s-a întâmplat

Echipajul SMURD sosit la fața locului a găsit fata în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor de resuscitare, victima nu a putut fi salvată. Din păcate, decesul ei a fost constatat, conform Adevărul.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență”, a transmis IPJ Galați.

Ce arată primele informații

În apartament se afla și un bărbat de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Conform primelor informații, tânăra ar fi fost strangulată de acesta.

Martorii susțin că presupusul agresor a fost atacat cu un cuțit de concubinul victimei, care s-ar fi întors de la muncă și ar fi intervenit după ce fata era deja decedată. Bărbatul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, cu multiple răni.

Anchetă în desfășurare

Persoana care l-ar fi înjunghiat pe principalul suspect se află acum în custodia poliției, în vederea clarificării circumstanțelor crimei.

„Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a precizat IPJ Galați.

