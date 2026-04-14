Un bărbat din Marea Britanie s-a sinucis în urma unei depresii severe declanșate de complicațiile apărute după o intervenție stomatologică efectuată în , potrivit The Guardian.

Procedură dentară fără rezultat temporar

Victima, Pawel Bukowski, în vârstă de 48 de ani, a călătorit în ianuarie 2025 la o clinică privată din Turcia pentru tratamentul unei afecțiuni parodontale. Procedura presupunea extracția dinților afectați și ulterior montarea unor implanturi dentare.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei din Norfolk, bărbatul se aștepta să primească proteze temporare imediat după extracție. În schimb, i s-a comunicat că nu va beneficia de astfel de proteze și că va trebui să aștepte șase luni până la montarea implanturilor definitive.

Declin psihologic rapid

După întoarcerea în Marea Britanie, starea sa de sănătate mintală s-a deteriorat rapid. Dificultățile de a mânca, schimbările fizice bruște și îngrijorările financiare au contribuit la instalarea unei depresii severe.

Soția sa, Daria Bukowski, a declarat în cadrul anchetei: „Și-a pierdut orice speranță că lucrurile s-ar putea îmbunătăți. În ciuda tuturor eforturilor noastre de a-l sprijini, în cele din urmă nu am reușit să-l salvăm”.

Ea a mai descris impactul emoțional al intervenției, afirmând că situația a fost devastatoare pentru soțul ei, care acorda o mare importanță aspectului fizic și sănătății personale.

Intervenții medicale și semne de alarmă

Autoritățile au precizat că starea lui Bukowski s-a agravat inclusiv din cauza consumului excesiv de alcool și a dificultăților de adaptare după intervenție. Ulterior, acesta a fost internat la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich, unde a fost evaluat ca având „ideații suicidare puternice”.

Cu toate că a fost luat în evidența serviciilor medicale, s-a decis că nu era necesară internarea psihiatrică.

Final tragic și concluziile anchetei

La patru zile după externare, pe 28 aprilie 2025, Pawel Bukowski a fost găsit decedat la domiciliul său. Medicul legist din Norfolk a înregistrat moartea ca sinucidere și a subliniat că au existat „mai multe lecții” de învățat în acest caz.

Soția sa a criticat modul în care au fost gestionate semnalele de alarmă, afirmând că acestea au fost ignorate în repetate rânduri și că lipsa intervenției adecvate a contribuit la deznodământul tragic.