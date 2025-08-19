Sfârșit tragic pentru doi tineri. Aceștia au încetat din viață după ce au fost loviți de un TIR, pe autostrada A1 București-Pitești.

Cuprins:

Cum s-a produs accidentul Unde a avut loc accidentul

Cum s-a produs accidentul

Cei doi tineri, ambii în jurul vârstei de 20 de ani, erau pietoni și se aflau pe prima bandă a șoselei când a avut loc accidentul tragic. Polițiștii iau în calcul și ipoteza unei sinucideri, în urma declarațiilor oferite atât de martori, cât și de șoferul -ului care i-a lovit și care susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a evita impactul.

Accidentul a dus la restricționarea traficului, iar valorile acestuia ridicate pe sensul de deplasare spre Pitești. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să păstreze o distanță regulamentară față de celelalte vehicule care participă la trafuc, a informat Centrului Infotrafic, citat de .

Unde a avut loc accidentul

Accidentul s-a produs pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

„Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU .