B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR

Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR

B1.ro
19 aug. 2025, 13:54
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Sfârșit tragic pentru doi tineri. Aceștia au încetat din viață după ce au fost loviți de un TIR, pe autostrada A1 București-Pitești.

 

Cuprins:

  1. Cum s-a produs accidentul
  2. Unde a avut loc accidentul

 

Cum s-a produs accidentul

Cei doi tineri, ambii în jurul vârstei de 20 de ani, erau pietoni și se aflau pe prima bandă a șoselei când a avut loc accidentul tragic. Polițiștii iau în calcul și ipoteza unei sinucideri, în urma declarațiilor oferite atât de martori, cât și de șoferul TIR-ului care i-a lovit și care susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a evita impactul.

Accidentul a dus la restricționarea traficului, iar valorile acestuia ridicate pe sensul de deplasare spre Pitești. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să păstreze o distanță regulamentară față de celelalte vehicule care participă la trafuc, a informat Centrului Infotrafic, citat de Știrile ProTV.

Unde a avut loc accidentul

Accidentul s-a produs pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

„Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Eveniment
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Eveniment
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Eveniment
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Eveniment
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
De ce să bei apă minerală atunci când ești la dietă? Specialiștii au explicat
Eveniment
De ce să bei apă minerală atunci când ești la dietă? Specialiștii au explicat
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
Eveniment
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Eveniment
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Eveniment
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
Eveniment
Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
14:01 - O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:23 - Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
12:59 - Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”