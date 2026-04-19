O tragedie s-a produs pe o șosea din Suceava, victimă picându-i un motoclist de doar 17 ani. Acesta a murit într-un pe DN 17, pe raza localității Vama.

Tragedie pe un drum național din Suceava

Un tânăr de 17 ani , duminică, 19 aprilie, după ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de un autoturism pe DN 17. Această tragedie s-a produs pe raza comunei Vama potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean ( ) Suceava evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. În urma cercetărilor de la fața locului, șoferul autovehiculului, o tânără de 20 de ani a efectuat un viraj spre stânga fără să acorde prioritate motocicletei care circula din sens opus. Drept urmare, având în vedere și viteza, motociclistul a lovit în plin autovehiculul.

„Echipajul deplasat la faţa locului a constatat faptul că, în jurul orei 14:25, o femeie de 20 de ani din comuna Vama a condus autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, având direcţia de deplasare dinspre oraşul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama şi nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către oraşul Frasin”, a transmis oficialul IPJ.

Motociclistul a ajuns la spital cu răni foarte grave

Această tragedie putea fi evitată, dacă șoferița ar fi fost mai atentă la efectuarea manevrei și i-ar fi permis motociclistului să treacă înainte de viraj. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, în urma impactului, tânărul de 17 ani a fost proiectat de pe motocicletă pe caldarâm și a suferit răni foarte grave.

El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă , însă nu a supraviețuit. Medicii nu au reușit să-l mai salveze și au declarat decesul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Tânăra care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, însă, polițiștii au insistat să-i recolteze și probe biologice.