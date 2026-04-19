Tragedie pe o șosea din Suceava. Motociclist de 17 ani lovit mortal de un vehicul

Adrian Teampău
19 apr. 2026, 21:00
O tragedie s-a produs pe o șosea din Suceava, victimă picându-i un motoclist de doar 17 ani. Acesta a murit într-un accident pe DN 17, pe raza localității Vama. 

Tragedie pe un drum național din Suceava

Un tânăr de 17 ani a murit, duminică, 19 aprilie, după ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit de un autoturism pe DN 17. Această tragedie s-a produs pe raza comunei Vama potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. În urma cercetărilor de la fața locului, șoferul autovehiculului, o tânără de 20 de ani a efectuat un viraj spre stânga fără să acorde prioritate motocicletei care circula din sens opus. Drept urmare, având în vedere și viteza, motociclistul a lovit în plin autovehiculul.

„Echipajul deplasat la faţa locului a constatat faptul că, în jurul orei 14:25, o femeie de 20 de ani din comuna Vama a condus autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, având direcţia de deplasare dinspre oraşul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama şi nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către oraşul Frasin”, a transmis oficialul IPJ.

Motociclistul a ajuns la spital cu răni foarte grave

Această tragedie putea fi evitată, dacă șoferița ar fi fost mai atentă la efectuarea manevrei și i-ar fi permis motociclistului să treacă înainte de viraj. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, în urma impactului, tânărul de 17 ani a fost proiectat de pe motocicletă pe caldarâm și  a suferit răni foarte grave.

El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava, însă nu a supraviețuit. Medicii nu au reușit să-l mai salveze și au declarat decesul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Tânăra care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, însă, polițiștii au insistat să-i recolteze și probe biologice.

„Moartea ascultă povești”. Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
Eveniment
„Moartea ascultă povești”. Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
Eveniment
Europenii nu renunță la vacanțe în 2026. Cum își schimbă turiștii planurile din cauza scumpirilor
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Eveniment
CFR începe lucrări importante lângă București Nord. Cum se va desfășura traficul feroviar
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
Eveniment
Ploaia de meteori Lyride luminează cerul României în aprilie. Cum poți vedea fenomenul
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Eveniment
UE pregătește portofelul digital pentru cetățeni. Cum va funcționa noul sistem
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Eveniment
Bulgarii ne iau fața în vacanța de 1 Mai. Cât costă un sejur pe Litoralul românesc
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Eveniment
Vârsta de la care începe bătrânețea. Ce spun studiile sociologice
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Eveniment
Arest preventiv în cazul de la Spitalul Pantelimon. Suspectul este anchetat pentru furt
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Eveniment
Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate a fost incendiată. Reacția poetului. Poliția a deschis o anchetă
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
Eveniment
Căsătorie cu termen de expirare. Propunerea inedită a unei judecătoare
Ultima oră
21:40 - Soluția lui Grindeanu la criza politică. Ce urmează după retragerea sprijinului pntru premierul Bolojan
21:23 - Alegeri legislative în Bulgaria. Avans semnificativ pentru coaliţia fostului președinte Rumen Radev (Exit Poll)
20:40 - Criza politică din România. Buzoianu susține epurarea directorilor PSD din instituțiile publice (VIDEO)
20:05 - „Moartea ascultă povești”. Volum de proze scurte lansat de sociologul Bruno Ștefan
19:37 - Românii decontează nota de plată a Planului Bolojan. Datele INS conturează un dezastru pentru nivelul de trai. Cea mai abruptă scădere a nivelului de trai din ultimi
18:44 - Ununea Europeană se pregătește pentru criza carburanților pentru avioane. Războiul din Orientul Mijlociu amenință aprovizionarea
18:09 - Criza politică se mută în Piața Victorie. Miting de susținere pentru Ilie Bolojan
18:04 - Trump își trimite echipa de negociere la Islamabad. Se anunță o nouă rundă de discuții. Iranul nu confirmă participarea UPDATE
16:50 - Bolojan, comparat cu Călin Georgescu. Daniel Băluță denunță guvernarea prin propagandă și instigare la ură
16:11 - Scandal pe aeroport înainte de ședința PSD. Cum au ajuns Bogdan Ivan și Radu Oprea în centrul controversei de pe aeroportul Timișoara. Reacțiile celor doi oficiali UPDATE