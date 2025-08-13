B1 Inregistrari!
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact

Elena Boruz

13 aug. 2025, 17:03

Elena Boruz
13 aug. 2025, 17:03
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Sursa Foto: Freepik.com

Tragedie pentru un cuplu din localitatea Bocșa, județul Caraș-Severin. Doi tineri se pregăteau să devină părinți, însă trăiesc un scenariu, desprins parcă din filmele de groază.

La o zi de la naștere, bebelușul a murit, însă semnalele unei posibile situații grave au venit înainte cu câteva zile.

Cuprins:

  • Medicul a trimis-o acasă, deși nu se simțea bine
  • Cum au acționat cei doi parteneri

Medicul a trimis-o acasă, deși nu se simțea bine

Potrivit informațiilor, femeia a acuzat dureri, încă de dinainte de incident, cu câteva zile. Aceasta s-a deplasat la medic, însă după ce a consultat-o, acesta a trimis-o acasă, ca și cum lucrurile ar fi în regulă. Zilele treceau, iar durerile, nu numai că persistau, ci se agravau.

După trei zile, femeia a revenit la Spitalul de Urgență Reșița, deoarece nu a mai suportat durerile. Cei doi părinți spun că medicul curant ar fi trebuit să fie de gardă atunci, însă probabil a schimbat tura.

Tânăra de 27 de ani a fost internată în spital, însă durerile s-au întețit și, la miezul nopții, a trebuit să fie operată de urgență. În urma operației de cezariană, s-a constatat că fetița pe care o purta în pântece era în stare gravă.

Medicii au încercat să o salveze, iar la câteva ore distanță a fost solicitat un elicopter SMURD pentru a transporta bebelușul la spitalul din Timișoara, unde, din păcate, s-a stins din viață, informează observator news.

Cum au acționat cei doi parteneri

Cei doi părinți consideră Spitalul Județean de Urgență Reșița vinovat și îl acuză de malpraxis. Mai mult, aceștia au făcut plângere la poliție, la Colegiul medicilor și urmează să facă o petiție și la Ministrul Sănătății.

