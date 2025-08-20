B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat

Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat

B1.ro
20 aug. 2025, 23:30
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Se reia circulația pe una dintre cele mai importante linii ale mijloacelor de transport în comun din București. Este vorba despre linia tramvaiele 41, care vor reintra în circulație începând cu sâmbătă, 23 august, a informat STB, miercuri.

Cuprins:

  1. Când au început lucrările pe linia tramvaiului 41
  2. La ce dată a fost estimată finalizarea lucrărilor

Când au început lucrările pe linia tramvaiului 41

Lucrările din intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu au început la data de 1 august și s-au terminat înainte de termenul limită estimat. Din acest motiv, circulația tramvaielor se reia încă din weekendul acesta.

„Începând de sâmbătă, 23 august 2025, călătorii vor putea utiliza din nou tramvaiele liniei 41, care își vor relua circulația pe traseul de bază cuprins între terminalele Piața Presei și Ghencea”, a transmis și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI.

La ce dată a fost estimată finalizarea lucrărilor

În ultimele trei săptămâni, cât timp circulația pe linia 41 a fost suspendată, tramvaiele au fost înlocuite cu autobuzele 641 și 643. Acestea nu vor mai circula începând cu 23 august.

Termenul de finalizare a lucrărilor pe linia 41, care face legătura între Ghencea (stadionul Steaua) si Piața Presei, a fost estimat la 1 septembrie, potrivit Libertatea.

