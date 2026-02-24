Circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Novaci și Rânca, a fost închisă marți seară, începând cu ora 19:00, din cauza viscolului puternic. Autoritățile au luat măsura ca urmare a vizibilității extrem de reduse și a riscurilor crescute pentru participanții la trafic și echipele de intervenție.

De ce a fost închis traficul pe sectorul Novaci–Rânca

Decizia a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( ) , care a transmis că restricția se aplică tuturor categoriilor de autovehicule. „circulaţia rutieră pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule! Din cauza viscolului puternic şi a vizibilităţii extrem de reduse, a fost luată decizia închiderii circulaţiei rutiere pe acest sector de drum”.

Potrivit reprezentanților companiei, condițiile meteo nu permit deplasarea în siguranță, iar riscurile sunt amplificate pe un drum montan aflat la altitudine ridicată. Măsura vizează atât protejarea șoferilor, cât și siguranța utilajelor și a personalului implicat în operațiunile de deszăpezire.

Când ar putea fi reluată circulația pe Transalpina

CNAIR a precizat că redeschiderea tronsonului va fi analizată în funcție de evoluția vremii din zona montană. Autoritățile iau în calcul reluarea traficului miercuri dimineață, doar dacă intensitatea viscolului va scădea și vizibilitatea va permite circulația în condiții acceptabile.

Un mesaj similar a fost transmis și de Centrul Infotrafic al Poliției Române, care a avertizat șoferii asupra restricției temporare. „Din cauza viscolului din zona montană înaltă, circulaţia rutieră a fost oprită pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, până miercuri dimineaţă, 25 februarie, la ora 07:00”.

Cum influențează avertizările meteo situația rutieră

În paralel cu închiderea drumului, a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de viscol și intensificări ale vântului. Alertele sunt valabile marți și miercuri și vizează mai multe regiuni din țară, inclusiv zone montane, relatează HotNews.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările pe trasee montane în această perioadă și să urmărească informările oficiale. DN 67C – este cunoscut pentru condițiile dificile de trafic în sezonul rece, iar intervențiile pot fi limitate de vremea severă.