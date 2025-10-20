B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții

Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții

Iulia Petcu
20 oct. 2025, 17:50
Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
Foto: Instagram/Gitu
Cuprins
  1. Ce porțiuni de drum sunt afectate de închidere
  2. De ce s-a luat această măsură
  3. Ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece

Începând de luni, două dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, Transalpina și Transfăgărășan, au fost închise circulației rutiere pe anumite sectoare. Măsura, luată anual în această perioadă, vine ca urmare a condițiilor meteo periculoase specifice sezonului rece. Autoritățile au precizat că decizia a fost adoptată pentru a preveni accidentele și pentru a proteja siguranța șoferilor.

Ce porțiuni de drum sunt afectate de închidere

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că restricțiile se aplică pe două sectoare importante. Pe DN7C (Transfăgărășan), circulația este oprită între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800). De asemenea pe DN67C (Transalpina), traficul a fost închis de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Autoritățile au subliniat că decizia de a opri circulația respectă „Normativul privind circulaţia rutieră pe drumurile montane”, aprobat prin decizii și ordine comune ale Ministerului Transporturilor și Ministerului Afacerilor Interne.

De ce s-a luat această măsură

CNAIR a precizat că decizia a fost impusă din cauza condițiilor meteo nefavorabile care se manifestă în zona montană. În lunile de toamnă târzie și iarnă, drumurile respective devin extrem de periculoase din cauza fenomenelor naturale.

„Măsura închiderii circulaţiei pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanţi ai CNAIR Central, DRDP Bucureşti, DRDP Braşov, DRDP Cluj şi DRDP Craiova”, se arată în comunicatul transmis, potrivit G4Media.

Reprezentanții CNAIR avertizează că instabilitatea atmosferică la altitudini mari este accentuată, iar vremea se poate schimba brusc. „De asemenea, la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată şi poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment. Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător”, se mai precizează în comunicat.

Ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalizările și să evite zonele restricționate. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze înainte de a porni la drum și să fie pregătiți pentru condițiile dificile de iarnă. Închiderea Transfăgărășanului și a Transalpinei marchează, practic, începutul perioadei de siguranță rutieră montană, aplicată anual până la venirea primăverii.

Această decizie, luată preventiv, are scopul de a evita incidentele și de proteja viețile celor care circulă pe șoselele montane din România.

