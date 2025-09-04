B1 Inregistrari!
Transpirația picioarelor îți dă bătăi de cap? Un ingredient banal îți poate ușura viața. Iată despre ce e vorba

Elena Boruz
04 sept. 2025, 23:59
Transpirația picioarelor îți dă bătăi de cap? Un ingredient banal îți poate ușura viața. Iată despre ce e vorba
Sursă foto: Freepik

Ai încercat zeci de spray-uri și deodorante pentru picioare, dar niciunul nu pare să funcționeze? Specialiștii spun că soluția nu se află pe rafturile cu produse cosmetice scumpe, ci chiar în bucătăria ta: bicarbonatul de sodiu. Un ingredient banal, dar cu efecte spectaculoase împotriva mirosurilor neplăcute.

Cuprins:

  • Cum se folosește bicarbonatul pentru picioare
  • De ce funcționează bicarbonatul
  • Ce alte trucuri pot ajuta pentru picioare mereu uscate
  • De ce merită încercată această metodă

Cum se folosește bicarbonatul pentru picioare

Aplicarea este extrem de simplă: presară o linguriță de bicarbonat direct în șosete înainte de a te încălța. Pulberea absoarbe umezeala, menține pielea uscată și reduce mirosurile neplăcute. În plus, conform click, are și efect deodorant, oferind senzația de prospețime pe parcursul întregii zile.

De ce funcționează bicarbonatul

Bicarbonatul acționează ca un reglator natural al pH-ului. Transpirația picioarelor are un caracter acid, iar bacteriile și ciupercile se dezvoltă în acest mediu. Alcalinizând pielea, bicarbonatul blochează înmulțirea microorganismelor, reducând astfel atât transpirația, cât și mirosul.

Ce alte trucuri pot ajuta pentru picioare mereu uscate

  • Schimbă șosetele zilnic și alege materiale naturale, precum bumbacul.

  • Spală picioarele seara cu apă rece și săpun antibacterian, apoi usucă-le foarte bine.

  • Folosește pudră de talc sau amidon de porumb ca alternativă la bicarbonat.

  • Aerisește încălțămintea după fiecare purtare și evită pantofii sintetici.

De ce merită încercată această metodă

Spre deosebire de deodorantele pentru picioare, bicarbonatul nu conține alcool sau parfumuri artificiale care pot irita pielea. Este natural, ieftin, sigur și are multiple utilizări în gospodărie: de la curățenie până la gătit. Cu alte cuvinte, o soluție simplă și la îndemâna oricui.

