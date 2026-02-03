Un spital din a realizat primul transplant de față din lume folosind un donator care a decedat în urma eutanasiei. Intervenția extrem de complexă a durat aproximativ 24 de ore și a implicat aproape 100 de profesioniști din domeniul medical. Procedura marchează un pas major în chirurgia reconstructivă și aduce speranță pacienților cu leziuni faciale severe.

O procedură fără precedent

Transplantul parțial de față a fost efectuat la spitalul Vall d’Hebron, care a realizat deja trei dintre cele șase transplanturi faciale efectuate vreodată în Spania. La nivel mondial, până în prezent, au fost realizate doar 54 de astfel de intervenții, în aproximativ douăzeci de centre specializate, conform Știrile ProTv.

Această intervenție este deosebită deoarece este primul transplant facial realizat cu un donator care a murit prin eutanasie. Tehnicile folosite includ microchirurgie neurovasculară de precizie, iar planificarea s-a făcut și prin metode 3D, atât pentru donator, cât și pentru primitor. Aceasta a permis echipei medicale să coordoneze mai precis procedura, reducând riscurile și timpul de transplant efectiv.

Povestea pacientei

Beneficiara transplantului, Carme, a suferit o necroză a țesuturilor faciale în urma unei infecții bacteriene acum doi ani. Complicațiile au dus la internarea ei în terapie intensivă, iar după externare a constatat că nu mai putea să mănânce sau să respire normal.

„Sunt aici astăzi ca să spun mulțumesc”, a declarat Carme într-o conferință de presă. Ea a adăugat că, la patru luni după transplant, poate vorbi, mânca și bea din nou, iar calitatea vieții sale s-a îmbunătățit semnificativ.

Donarea în contextul eutanasiei

Legea eutanasiei din Spania, intrată în vigoare în iunie 2021, a permis acest tip de donare. Donatorul a fost o femeie care solicitase eutanasia și și-a exprimat dorința clară de a dona inclusiv fața, dacă ar fi fost necesar.

Această planificare prealabilă a oferit echipei medicale timp suplimentar pentru pregătire, făcând procedura mai sigură și mai eficientă.

Impact și perspective

Specialiștii consideră că acest transplant reprezintă un pas important în domeniul chirurgiei reconstructive și deschide calea pentru noi proceduri planificate cu atenție, folosind tehnici 3D și coordonare extinsă.

Experiența Spaniei ar putea servi drept model pentru centrele medicale din întreaga lume care vor să efectueze transplanturi faciale similare în viitor.